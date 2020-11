El Girona disputarà onze partits abans de tancar l'any

La temporada 2020-21 ha començat frenèticament per a un Girona que va veure com havia de llençar les dues primeres jornades a les escombraries, contra Sporting de Gijón (2-0) i Fuenlabrada (0-1), per no haver tingut temps d'armar un equip de garanties encara. Un cop tancat el mercat i amb les incorporacions de Sylla, Bárcenas, Cristóforo i Bustos, Francisco ha començat a treure suc a una plantilla curta però que es buida en cada partit que juga fins a l'extenuació. El fet que els darrers quatre fitxatges arrosseguin un dèficit físic important fa encara més complicat, i meritori alhora, treure punts en un començament de Lliga carregat de partits fins a dalt de tot. El Girona ha jugat ja fins ara un total de 9 jornades i diumenge passat va encetar un mes de novembre que es presenta també d'allò més atapeït. Aquest mes, a més a més dels ja jugats contra Almeria i Saragossa, els de Francisco Rodríguez disputaran cinc partits, als quals caldrà sumar-n'hi cinc més de previstos per al desembre. La xifra, doncs, de partits que el Girona haurà de jugar d'aquí a final d'any serà de deu. No s'acaba aquí la cosa perquè al desembre, en principi, el 16, l'equip disputarà la primera ronda de la Copa del Rei. Per tant, el Girona haurà de disputar onze partits, entre una competició i una altra, abans no s'acabi el 2020.

L'exigent calendari en què conviu el Girona des que va començar l'exercici dona aquesta setmana una mica de treva. Res de l'altre món, només faltaria. Això sí, els de Francisco, que van jugar dimecres a Saragossa, tenen quatre dies per preparar a consciència el partit de dilluns contra el Las Palmas a Montilivi. Un espai de temps que servirà també per carregar piles i veure si es poden recuperar jugadors lesionats com Samu Sáiz, Juanpe o Muric.

Després de rebre el Las Palmas, serà el torn del Mallorca per visitar Montilivi en dos partits consecutius a l'estadi. El partit contra els balears està fixat pel dissabte de la setmana que ve (18.30).

Després del doble compromís a Montilivi, el Girona tindrà cinc dies per preparar el primer derbi de la temporada. Els gironins visitaran Cornellà-El Prat per enfrontar-se a l'Espanyol el divendres dia 20 (21.00). La setmana següent, el Girona tindrà doble ració de partits altra vegada amb una jornada intersetmanal. El primer plat serà el dimarts 24 a l'estadi contra el Màlaga (19.00), mentre que al cap de quatre dies, el divendres 27, els gironins es desplaçaran a terres madrilenyes per enfrontar-se a l'Alcorcón (19.00), en l'últim partit del mes.

La Lliga encara no ha fixat els horaris corresponents als partits del mes de desembre. Això sí, el Girona ja sap que tornarà a entrar en escena entre setmana. Aquest cop el rival serà el Mirandés la primera setmana del mes. El cap de setmana l'esperarà una sortida a Albacete abans de tornar a jugar entre setmana, en principi, el partit ajornat de la segona jornada contra la UD Logronyès a Montilivi. Aquest partit encara no té data però tot indica que serà entre el 9 i el 10. L'altra possibilitat, altament difícil, és que es jugui el 22 o 23. El cap de setmana del 12-13 el rival seria el Rayo Vallecano també a l'estadi. El dimecres següent serà el torn per a una primera ronda de la Copa del Rei, el sorteig de la qual encara s'ha de fer. El Girona tancarà l'any a Santa Cruz de Tenerife el penúltim cap de setmana del mes.