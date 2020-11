El Girona és l'equip que ha fet servir més jugadors

A Francisco Rodríguez no li manca raó quan diu que la preparació de la temporada 2020-21 ha estat d'allò més atípica i, per conseqüència, complicada. Arribar a la final del play-off d'ascens contra l'Elx i quedar-se sense pujar, a part de suposar un gran disgust, va fer també que el Girona entrés més tard al mercat i es trobés que les peces més preuades o eren inabastables o ja estaven agafades. A més a més, l'equip va començar la Lliga quinze dies més tard que la resta d'equips, i va haver de jugar dos partits, contra l'Sporting i el Fuenlabrada, amb la plantilla totalment oberta a pocs dies per tancar-se el mercat. Això va provocar que homes com Jairo Izquierdo, Granell o Zeballos, que ja no són a l'equip, tinguessin minuts els dos primers partits. Tot plegat va fer que fins quinze dies després del partit a Gijón i un cop tancat el mercat, Francisco no tingués definida una plantilla, que finalment ha quedat amb 22 jugadors. El que ni Francisco ni ningú es pensava és que l'allau de partits d'aquest primer tram de calendari comportaria un reguitzell de convocatòries internacionals, lesions i sancions que el deixaria en quadre en més d'un partit, com dimecres a Saragossa. A La Romareda, el Girona s'hi va plantar amb una convocatòria de 15 jugadors del primer equip, quatre del filial i un del juvenil. Terrats va ser titular mentre que Monjonell i Jandro Sánchez també van estrenar-se a la segona part. Amb el debut dels tres joves del planter, el Girona ja ha fet servir aquest curs un total de 29 jugadors i és l'equip, juntament amb el Màlaga, que més futbolistes ha utilitzat fins ara. Això sí, el Girona amb un partit menys.

El reajustament salarial i la dificultat a l'hora de fitxar van fer que a principis d'octubre, quan es va tancar el mercat, la plantilla quedés formada per 22 efectius -tres dels quals porters- més Ibra Kébé, encara amb fitxa del filial. Una xifra no gaire alta per encarar 42 jornades de Lliga i, sobretot, un primer tram de competició molt atapeït de partits. Jugadors com Jairo, Granell i Zeballos van participar als primers partits abans de sortir cap a Cadis, Bolívar i Barça B, respectivament. La manca d'efectius al principi va fer que Pau Víctor i Turmo tinguessin minuts. A partir d'aquí, Francisco ha demostrat tenir capacitat per treure suc als seus jugadors i també que, si cal, no tindrà manies per mirar el planter per completar. El tècnic ha acoblat a l'equip en un temps rècord els últims fitxatges, Sylla, Cristóforo, Bustos i Bárcenas, i ha anat donant molts minuts a Kébé.

La xifra de jugadors fets servir va augmentar de cop dimecres passat a Saragossa. Els efectes de la batalla d'Almeria, on Monchu, Cristóforo i Ramalho van ser expulsats, sumats a les lesions de Samu Sáiz, Juanpe, Muric i Stuani, van fer que Francisco es veiés obligat a completar la convocatòria amb Alejandro Sánchez, Ramon Terrats, Èric Monjonell i els habituals Pau Víctor i Arnau Martínez.

Els tres primers van tenir els seus primers minuts amb el primer equip contra el Saragossa i van ampliar la llista de jugadors utilitzats fins a 29. La xifra, que fàcilment s'hauria d'ampliar encara més perquè el brasiler Yan Couto encara no ha debutat, és la segona més alta des del retorn al futbol professional el 2008. El rècord de futbolistes utilitzats a la Lliga és, curiosament, de la temporada passada, quan entre Unzué, Martí i Francisco en van fer servir 30. Els cursos 2013-14, 2011-12 , 2009-10 i 2008-09 també se'n van fer servir 28 durant tot l'exercici. A part de Couto, tampoc ha debutat encara el porter asturià José Aurelio Suárez.