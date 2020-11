Els dos intocables de Francisco

Fins a 29 jugadors ha fet servir fins ara Francisco Rodríguez aquesta temporada. La xifra, a més a més, s'ampliarà quan debuti Yan Couto, que ja està plenament integrat a la dinàmica del grup després d'unes setmanes amb la selecció sub-2o del Brasil. D'entre la llarga nòmina de futbolistes, en destaquen dos noms per sobre de tot: Bernardo Espinosa i Jordi Calavera. El colombià i el tarragoní són els únics jugadors que han disputat fins ara tots els minuts possibles (810) en els nou partits que ha jugat l'equip. Tots dos, per tant, són més que indiscutibles per a un tècnic que ha hagut de fer moltes rotacions forçades en aquest primer tram de Lliga i que també ha mirat de donar descans a jugadors importants, com Gerard Gumbau.

Curiosament, tant Bernardo com Calavera es poden considerar fitxatges d'aquesta temporada 2020-21 malgrat que coneixien bé el club. El colombià ha tornat a Montilivi després d'una cessió d'un any a l'Espanyol i havent ampliat el seu contracte fins al 2023. En el cas del lateral, aquest curs és ja propietat del Girona després de fer-ho -ben poc- el curs passat en qualitat de cedit per l'Eibar. «La feina m'ha permès estar sempre al camp. Em sento el líder dins la defensa. Tinc la confiança, però l'escenari pot canviar d'un dia per l'altre. Cal remar a favor del col·lectiu», deia ahir un Bernardo que destaca «la millora» de l'equip arran dels últims moviments per tancar la plantilla.

«L'inici de la temporada s'ha ajuntat amb la pretemporada més atípica de la meva carrera. Vam començar amb molts condicionants, no només pel final del curs passat, amb entrades i sortides d'última hora. L'equip està aconseguint a poc a poc una línia ascendent amb moltes peces noves, joventut i sense experiència, que es van enganxant amb una idea de joc», explicava. En aquesta línia, l'ex del Sevilla recordava que era «impossible» entrenar la idea de joc «jugant cada tres dies» i també destacava que «per culpa de lesions, expulsions i baixes som molt pocs els que hem jugat tots el bloc de partits».

Bernardo va decidir aquest setembre quedar-se a Montilivi malgrat les ofertes que va tenir. «He tornat a casa. El Girona sempre havia estat la meva primera opció després de la cessió a l'Espanyol. Vaig tenir ofertes, però el futbol és qüestió de confiança i aquí em sento molt valorat. És una aposta mútua i estic satisfet que el Girona continuï creient amb el que faig», deia. Això sí, Bernardo és conscient que el Girona enguany no és el candidat a tot com era el curs passat. « Em sento identificat amb els valors, l'ambició i la filosofia de treball del míster, però no perquè l'equip estigui fet per pujar. Ni de bon tros. Hem de centrar-nos en el dia a dia per puntuar i estar en una situació tranquil·la. A partir d'aquí, anar creixent», deia.

Com Bernardo, Calavera també ha disputat fins ara tots els minuts possibles. El defensa de Cabra del Camp ha passat de tenir un paper residual pel que fa a minuts el curs passat (589 minuts en 9 partits a la Lliga), a ser indiscutible i haver jugat més que tota la temporada anterior (810 minuts). Un canvi radical per a un jugador que en l'anterior exercici va haver de viure a l'ombra de Maffeo i al qual les lesions tampoc van deixar-lo rendir. Ara, amb el jove Couto encara adaptant-se, s'ha fet propietari del carril dret.

Juntament amb Bernardo i Calavera, l'altre imprescindible per a Francisco és Gerard Gumbau. El de Campllong, en una posició de molt desgast físic, ha participat també en els 9 partits jugats però ha estat sovint un canvi recurrent i va ser suplent contra el Cartagena a Montilivi. Entre els jugadors amb més protagonisme fins ara hi és també Juan Carlos, que ha aprofitat la lesió i les convocatòries internacionals de Muric per convertir-se en el porter titular. Per la seva banda, Monchu també és indispensable al mig del camp mentre que a còpia de gols i notables actuacions Sylla és ja la referència ofensiva indiscutible de l'equip, malgrat haver arribat a darrera hora. D'altres homes que acumulen molts minuts aquest començament de Lliga són Samu Sáiz (495), Antonio Luna (494), Jonas Ramalho (473), Santi Bueno (404) i Seba Cristóforo (342). Entre els que menys minuts sumen fins ara, a part dels inèdits Couto i Suárez i dels joves, hi són els lesionats Juanpe (90) i Stuani (119) i el davanter cedit pel City, Pablo Moreno (124).