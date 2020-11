L'actitud d'un veterà per entendre cada moment i créixer com a futbolista

Ramon Terrats no deixa indiferent a cap dels tècnics que el coneixen. Malgrat haver coincidit ben poc (per no dir gens) amb Francisco, el tècnic andalús va confiar-se de les bones referències que tenia sobre el migcampista del filial per donar-li una oportunitat en el futbol professional. El debut que va tenir Terrats a La Romareda «havia d'arribar tard o d'hora perquè ja apuntava maneres», segons expliquen els seus antics preparadors Martin Posse i Mikel Azparren que van entrenar-lo a la Damm i el Sant Andreu, respectivament.

Format al futbol formatiu de l'Europa, Terrats va fer el salt al juvenil de la Damm. «Tot i tenir opcions de jugar a Divisió d'Honor, vaig tenir la sort de tenir-lo a Nacional. Va fer un any fantàstic. Vaig utilitzar-lo de central i pivot com va fer a La Romareda. Era un jugador que marcava la diferència perquè entenia el joc i tenia condicions per entendre les situacions de cada moment del partit. Ja se'l veia molt professional, treballador i amb ganes de ser futbolista», explica Posse. En aquest sentit, l'argentí assegura que «no em sorprèn el seu rendiment ni que Francisco prengués la decisió de donar-li la titularitat perquè quan l'entrenes i parles amb ell et transmet seguretat i entén quines són les necessitats de l'equip». Posse destaca que Francisco «no va equivocar-se i es va demostrar durant el partit». «Terrats aprofita cada any per créixer i superar-se, li agrada el futbol, disfruta entrenant, és competitiu i té totes les condicions per arribar a ser un bon futbolista. Si el destí ho posa tot a lloc, estic segur que serà un jugador que viurà del futbol», afegeix.

La mateixa línia segueix Azparren. L'entrenador del Sant Andreu va donar-li l'oportunitat al futbol amateur: «Tot i la seva edat, tenia actituds de veterà. Sap mantenir la calma en un partit descontrolat. I el que més m'agradava. De segudia que tenia dubtes, et preguntava. És molt curiós i sempre té ganes de millorar i créixer com a jugador. Competeix tant si juga com si no».

«Parlo des de fora i estava condicionat per les baixes, però segurament Francisco podria haver fet altres coses abans de recórrer a un jugador del filial. Va prendre una decisió valenta, però en Ramon també s'ho ha guanyat», diu. Segons Azparren, Terrats «tenia diversos indicadors que el feien ser candidat a entrar en el futbol professional». Alerta, però, que «el més important és quedar-se i li falta molt treball per endavant».