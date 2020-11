El mur defensiu del Girona B segueix intractable

L'equip entrenat per Àxel Vizuete ha tornat a jugar després de veure com el partit de la setmana passada contra el Sants se suspenia per culpa de la COVID-19. Els blanc-i-vermells no han pogut sumar la tercera victòria consecutiva després d'esgarrapar un valuós empat a casa enfront l'Horta. Amb aquest punt el filial gironí segueix en les posicions altes de la classificació.

Banyoles i Figueres també han disputat els seus respectius partits. Els banyolins han perdut (1-0) en la seva visita al Narcís Sala contra el Sant Andreu. Els de Pitu Batlle han jugat de tu a tu contra un gran rival que ha vist porta a les acaballes del duel. Per últim el Figueres, que es volia redimir del dur sotrac de la setmana passada contra el Granollers, ha tornat a perdre. Aquest cop per la mínima (2-1) després de veure com el Cerdanyola capgirava el 0-1 inicial.