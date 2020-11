La testa de Bernardo permet al Girona sumar un punt

Bernardo Espinosa ha sigut el nom propi del partit que Girona i Las Palmas han protagonitzat aquesta nit a Montilivi. Un duel igualat, amb una part per a cada equip, travat de bon inici i un xic més vistós passat el descans. El central, que ha acabat expulsat per dues amonestacions, ha salvat els mobles amb un gol de cap, a centrada de Samu Sáiz, als vint minuts del segon acte. Una de les poques alegries pels de Francisco, que han anat de menys a més, però que també han evidenciat una vegada més la manca d'idees en atac, la imprecisió en moments clau i la dificultat per superar situacions adverses.

El gol de Sergio Ruiz, a tocar del descans, ha servit per confirmar que el Girona s'ha passat 45 minuts allunyat de la seva millor versió. Aquella que encara no s'ha vist. Té llums i ombres l'equip de Francisco. Avui semblava jugar amb el fre de mà posat. Decidit a tenir la pilota, però a moure-la de costat a costat, en horitzontal i sense gairebé eines per fer mal. Verticalitat i profunditat eren conceptes del tot desconeguts. En tot el primer temps, un únic xut entre pals, en una falta executada per Monchu, i gràcies. Sense Stuani, qui encara no té data de retorn, ni tampoc Mamadou Sylla, a la banqueta per unes molèsties als isquiotibials, l'atac ha sigut del tot estèril.

Tampoc ha necessitat brillar el Las Palmas per marxar cap als vestidors per davant. Se l'ha vist valent, sobretot en els primers compassos, i decidit a fer-se amb la piota, però a l'hora de la veritat tampoc els de Pepe Mel eren capaços de generar massa amb la pilota als peus. Loiodice ho ha provat al 19 amb un remat tou a mans de Juan Carlos i el porter, al 37, ha hagut de refusar una rematada de Rober, líder d'un contracop que ha agafat Bernardo a contrapeu quan el central havia pujat a l'atac. No semblava el dia per a uns ni per als altres, fins que ha arribat el 0-1. De nou, abans del xiulet de l'àrbitre. Com a Saragossa, quan van volar dos punts. Sergio Ruiz ha entrat a l'àrea com qui passeja per casa i ningú li ha impedit rematar a plaer per marcar. Una nova badada que ha complicat encara més un partit en què al Girona no se'l veia còmode. L'acció ha nascut d'una pèrdua d'Aday. Una de moltes dels gironins, que s'han fet un tip de rifar pilotes.

La reacció, obligada pels de Montilivi, no s'ha fet esperar. Ha arribat, de primeres, a còpia de xuts llunyans. Millor això que res, vist el que s'havia vist al primer acte. Álvaro Valles, fins llavors un espectador, ha hagut de posar-se les piles per refusar un cacau de Cristóforo. Tres quarts del mateix ha hagut de fer davant la fuetada de Samu Sáiz, en una acció en què Antonio Luna després no ha encertat a connectar la pilota que havia quedat morta. Francisco ha decidit donar entrada a Valery i Sylla, però ha sigut amb la pilota aturada que el Girona ha allargat la seva millora. Aquí s'ha fet gegant la figura de Bernardo. Ho ha rematat tot el colombià, davant la desesperació de Pepe Mel a la banda.

El primer avís, l'ha pogut neutralitzar Valles blocant el cop de testa del central. A la següent ja no ha fallat. En una falta que li ha costat la groga a Álvaro Lemos, Samu Sáiz ha penjat la pilota al cor de l'àrea i allà ha trobat Bernardo, que s'ha generat tot sol l'espai i ha rematat a la perfecció, lluny de l'abast del porter. L'empat ha servit per activar de nou el Las Palmas, elèctric i perillós al contracop. Ha tingut l'1-2 Loiodice, que ha etzibat un fort xut al travesser. També Jonathan Silva, amb una rematada creuada que no ha trobat porteria per ben poc.

Bustos ha deixat la gespa sense aportar una setmana més. El seu lloc l'ha ocupat Pablo Moreno, lluitador. També ha entrat Pau Víctor, ja a les acaballes i per Samu Sáiz. Mel també ha mogut la banqueta, decidit a esgotar totes les opcions per sumar els tres punts. Amb el matx ben obert, ha sigut el conjunt visitant el més ambiciós, amb els cinc sentits a la porteria contrària. En la penúltima jugada, Bernardo ha vist la targeta vermella per doble amonestació. Just després del xiulet final. Un empat agredolç. No perd l'equip, però està lluny d'allà on vol ser.



GIRONA 1 - 1 LAS PALMAS



GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Ramalho, Bernardo, Antonio Luna (Franquesa, min. 74), Cristóforo (Sylla, min. 58), Gumbau, Monchu, Aday (Valery, min. 58), Samu Sáiz (Pau Víctor, min. 85) i Bustos (Pablo Moreno, min. 74)

LAS PALMAS: Álvaro Valles, Álvaro Lemos (Curbelo, min. 78), Álex Suárez, Aythami, Jonathan Silva (Dani Castellano, min. 89), Fabio, Sergio Ruiz, Loiodice (Kirian Rodríguez, min. 78), Benito Ramírez (Aridai, min. 89), Rober i Iemmello (Espiau, min. 53).

GOLS: 0-1, Sergio Ruiz (min. 44); 1-1, Bernardo (min. 66)

ÀRBITRE: Luis Mario Milla Alvéndiz (comitè andalús). Ha amonestat Álvaro Lemos (min. 65), Antonio Luna (min. 72), Bernardo (min. 85), Pablo Moreno (min. 90). Ha expulsat Bernardo per doble groga (min. 93)

VAR: Álvaro Moreno Aragón (comitè andalús)

ESTADI: Montilivi, Girona. Sense públic a les graderies.