Empat sense gols del Girona B contra l'Horta per seguir intractable defensivament

Empat sense gols ahir del Girona B contra l'Horta en la tornada en escena del filial després de dues setmanes sense fer-ho degut a l'ajornament del duel que havia d'enfrontar-los al Sants. Els nois d'Àxel Vizuete, que no saben què és rebre un gol des del setembre del 2019 en un partit contra el Parets, davant van tenir un fort rival que a la primera meitat els va posar les coses coll amunt. Fent perillar la ratxa de 23 partits sense perdre -amb el d'ahir ja en són 24. Poc a poc, es van fer amos de la pilota cuinant les jugades a foc lent per trobar escletxes entre línies contrincants. Poques ocasions va concedir un Horta fet i refet que es va endur un punt del Municipal de Riudarenes.

Després de dues setmanes l'equip entrenat per Àxel Vizuete es tornava a vestir de curt. Els gironins tornaven a Riudarenes després de veure com el partit de la setmana passada contra el Sants se suspenia per la COVID-19. El retorn era majúscul, els gironins rebien un dels millors equips de la categoria: l'Horta, amb jugadors coneguts per la parròquia gironina com Albert Dalmau o Joel Méndez, que a més de ser potent volia redimir-se de la derrota soferta la setmana passada contra un Sant Andreu que li va capgirar el marcador als darrers minuts. L'entrenador barceloní Víctor Valdés tenia estudiat de cap a peus els blanc-i-vermells. Deixava que masteguessin la jugada, com va fer el Vilassar de Mar. Però a diferència dels maresmencs, els d'Horta s'arreplegaven ràpidament sense deixar espais entre línies perquè el Girona B no pogués sortir a la contra i els pogués sorprendre. De fet, l'estratègia els va sortir bé. No van cedir gairebé oportunitats de gols als locals i van avisar Jona unes quantes vegades. Però el porter local no els va donar l'ocasió de veure'l superat en cap moment.

A la represa, Valdés va fer dos canvis en el seu equip per fer una variació tàctica. La idea era avançar línies durant els primers compassos per ofegar la sortida de pilota de Gamell i Coll. Els va anar bé, van anar guanyant terreny i per poc una centrada de Nova no es cola dins de la porteria d'un Jona que va actuar de manera providencial. Els de Vizuete tenen un ventall d'habilitats i virtuts. Amb el partit obert, Pachón sol dins l'àrea va estavellar una pilota al travesser. A partir d'aquí el guió calcat a la primera meitat. Els gironins, amb domini de pilota, i els visitants, ben col·locats dins de la seva parcel·la. Amb això, cap dels dos conjunts va poder fer cap aproximació de perill per obrir el marcador. Al final, empat a zero dels gironins contra un gran rival que els fa continuar a la posició alta de la classificació i amb la casella de gols en contra a zero.