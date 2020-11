«Hem vist l'equip que volem però queda molt per millorar encara»

L'emprenyada de dimecres a Saragossa va ser grossa, però quatre dies després Francisco Rodríguez ja l'ha païda. No hi ha temps per perdre en lamentacions i queixes i el tècnic n'és ben conscient. Francisco confia que aquest vespre l'equip repeteixi les «moltes coses» que va fer bé a Saragossa contra el Las Palmas. Es van escapar dos punts, sí, però el tècnic andalús està satisfet perquè revisant els 92 primers minuts del partit li ha quedat la sensació que es veia «l'equip que volem i estem construint, tot i que encara queda molt per millorar».

Convocatòria

«Ve jornada de seleccions i tenim força preseleccionats. Juguem dilluns, que és la pitjor data per fer-ho. Muric ja ha marxat i Bárcenas també se n'ha anat avui. No podran jugar. Hem aconseguit que Ramalho es quedi un dia més. Recuperem Samu Sáiz per al partit. La resta de lesionats estan igual. De mica en mica anirem recuperant els jugadors que tenim encara de baixa».

Saragossa

«Han passat uns dies ja. Està digerit, analitzat i per descomptat que hi hem trobat més coses positives que negatives. Aquest matí hem visualitzat les imatges amb l'equip, hem analitzat les errades i hem vist les moltes coses que vam fer bé. És veritat que va cometre les dues últimes errades que ens van costar dos punts. Hem vist entre tots que és l'equip que volem i que estem construint. Queda molt per millorar però estem en la bona línia. És clar que voldríem tenir 16 punts però en tenim 14, que són els que diu el futbol que hem de tenir. Estem amb ganes de continuar competint al mateix nivell que hem ensenyat».

La polèmica

«El que va passar, va passar. L'àrbitre va estar bé i em va comentar al final del partit que el truqués per veure si era falta a Bárcenas o no (la jugada del 2-2). Hi havia la tensió del moment. Demano disculpes si he dit res fora de to en algun moment».

Més descans

«Hem tingut una mica més de temps. Fins al partit de dimecres a Saragossa havíem estat gairebé quinze dies jugant sense parar. Hem recuperat gent després del gran esforç que vam fer a Almeria i a Saragossa. Hem tingut temps de preparar molt bé el partit però encara ens queda molt per concretar per quan tinguem tots els jugadors disponibles. Estic content perquè la setmana d'entrenaments ha estat fantàstica i avui (per ahir) també hem treballat fabulosament tots preparant el partit».

La classificació

«Soc una persona molt sincera. Avui (per ahir) estava parlant amb un membre del cos tècnic i li he dit que no volia saber res del calendari ni de contra qui jugarem d'aquí a quinze dies. Només vull saber qui tinc preparat per jugar demà. Si guanyem farem un bon salt, sí, però no ens podem enganyar per estar a prop de la zona alta. Queda moltíssim per fer i ho haurem de fer des de la feina i humilitat. Lògicament, sense deixar de tenir l'ambició que tenim i mostrem. És clar que ens agradaria tenir més punts perquè assegura la tranquil·litat per poder treballar més bé».

El Las Palmas

«Hem d'adaptar-nos al perfil de jugadors que tinguem al cent per cent i a partir d'aquí la nostra identitat serà la mateixa. El Las Palmas és un equip que vol tenir la possessió i que domina, tot sovint, bona part dels partits a través de la pilota. Té jugadors que conec bé, molt dinàmics i que són molt bons. Els últims partits potser els resultats no els han acompanyat del tot».