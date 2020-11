Montilivi avalua el ritme de progressió

Tres minuts d'afegit van sobrar dimecres passat a Saragossa perquè el Girona s'endugués cap a casa tres punts d'or i una victòria de prestigi. En un partit en què l'equip va fregar el notable alt, la desconnexió total en el descompte va fer que quasi tota la feina se n'anés en orris i els de Francisco s'haguessin de conformar amb un empat. Un punt que es va quedar curt, sí, però veient les prestacions ofertes dels gironins, carregats de baixes i farcits de vailets del filial, conviden a confiar en el creixement de l'equip. Així ho veu Francisco, que un cop paït el disgust i repassant el vídeo del partit, es queda amb moltes coses positives que va fer l'equip a La Romareda. Avui, el Girona torna a Montilivi amb la missió de mantenir la bona dinàmica de resultats (8 punts de 12 possibles) davant l'irregular Las Palmas. Un compromís complicat perquè els canaris, malgrat les baixes importants d'Araujo, Mesa i Cardona, tenen jugadors de molta qualitat i estan cridats a lluitar per llocs capdavanters de la classificació. El doble compromís a l'estadi, d'avui i dissabte contra el Mallorca, marcarà el grau de creixement de l'equip i permetrà veure si fa un saltiró cap a les posicions nobles de la taula.

Si els canaris tenen baixes, el Girona també, per variar. Francisco recupera Ramalho, Cristóforo i Monchu, sancionats a Saragossa per les expulsions al camp de l'Almeria, i també podrà disposar de Samu Sáiz, que ja ha fet net dels seus problemes al peu. Per contra, però, el tècnic continua sense poder disposar de Juanpe i Stuani i es queda també sense Muric i Bárcenas. El porter kosovar i l'extrem panameny es van haver d'incorporar ahir a la concentració de les seves seleccions per preparar els partits internacionals del cap de setmana. Kébé, per la seva banda, és a la recta final del confinament particular per haver donat positiu per COVID-19.

El Girona cercarà la tercera victòria consecutiva a Montilivi després d'haver-hi guanyat, amb patiments, l'Oviedo (2-0) i el Cartagena (2-1). Malgrat el 2-2 a Saragossa, els de Francisco passen per un bon moment reforçat a base de resultats com l'empat a Almeria (0-0) amb 8 jugadors. Avui serà una altra història. Al davant, els gironins tindran un equip disposat a tenir la pilota, ser dominador i amb homes amb qualitat per decidir el partit en pocs metres. Un rival més dinàmic que l'Oviedo i el Cartagena però que arriba també amb problemes de resultats i de baixes. Per intentar batre els canaris, Francisco té clar que caldrà altre cop esprémer les armes d'un Girona que, arran de la baixa de Stuani, s'ha encomanat a Sylla. El vallesà és el gran referent ofensiu de l'equip i a Saragossa va convertir en or gairebé tot el que va tocar.

Bustos ha estat l'encarregat d'acompanyar Sylla en atac els últims partits. Tot i això, l'argentí encara ha de trobar el seu punt de forma òptim i, possiblement avui, Samu Sáiz recuperi un lloc a l'onze titular. Caldrà veure si el tècnic andalús aposta per mantenir el 4-4-2 o bé torna al 4-3-3 i en quin lloc actua el mitjapunta madrileny. El que sembla clar és que tant Jonas Ramalho com Cristóforo recuperaran la titularitat en detriment de Bueno i de Terrats. El jove del filial serà a la banqueta, això sí.

Mentrestant, el Las Palmas arriba a Montilivi després d'haver sumat un punt els últims tres partits. Els de José Mel van perdre a Cartagena (3-0), van empatar en l'afegit a Albacete (1-1) i van perdre a casa contra l'Oviedo en l'última jornada (1-2). Mel, a més a més, té les baixes destacades d'homes clau al seu esquema: Ale Díez, Maikel Mesa, Pejiño i Sergio Araujo, amb problemes físics. A més a més, tampoc seran avui a Montilivi el central argentí Cardona i el jove Clau Mendes, també lesionats, ni Ismael Athuman, convocat amb la selecció de Kènia.