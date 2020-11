«Em fot sortir així d'endollat al segon temps i no haver-ho fet de bon inici»

Sense pèls a la llengua i ben transparent, Francisco es va mostrar ben empipat amb la primera meitat del Girona, també satisfet amb la reacció al segon temps i realista amb l'actual situació d'un equip exhaust i alhora maltractat per les baixes. «Ara mateix, som els que som i hem de confiar».



valoració del partit



«Ha sigut un partit amb dues parts molt diferents. La primera no m'ha agradat gens. Hem sortit sense intensitat. És veritat que ells també ens han tapat bastant bé els espais. El seu gol ens ha fet bastant de mal. Hem sortit a la segona part com volíem fer-ho, plantejant la situació d'una altra manera. Crec que cada equip ha tingut una part. No marxo satisfet perquè el que volíem era una altra cosa. La Segona Divisió és això. Et toca patir. Intentarem que els tres punts es quedin dissabte a casa».



pèrdues i imprecisions



«Les pèrdues ens han tornat a fer mal i és evident que és quelcom que no vull que passi. Hem de ser molt més equilibrats quan tenim la pilota. Al descans hem parlat de tot això, hem corregut el que havíem fet malament i hem sortit més endollats. Em fot haver de sortir així a la segona meitat, quan ho havíem de fer a la primera. És una cosa que hem de millorar».



els minuts de sylla



«M'hauria agradat no haver-lo hagut d'utilitzar. És un jugador que duu una càrrega important de partits, sense haver fet pretemporada amb nosaltres. Li havíem fet una petita prova al matí per veure si podia o no entrar a la convocatòria. Ho ha fet i fins i tot ha jugat. Per sort ha acabat bé i podrem disposar d'ell el dissabte. Per a mi era molt important no perdre en Mamadou durant una setmana».

estat físic



«Estem acusant el cansament, és clar, perquè són ja molts partits. Ens ha tocat repartir moltíssimes les càrregues per arribar de la millor manera possible. Ara el que intentarem és recuperar el màxim de gent pel Mallorca. Tenim baixes però és el que ara ens ha tocat viure i ho hem de treure així endavant. Intentarem descansar i recuperar el personal, competint el proper partit perquè ens visita el segon classificat, un molt bon equip. Des de la humilitat intentarem guanyar els tres punts».



baixes juanpe i stuani



«M'agradaria que estiguessin tots disponibles. Que passi també més temps i ens poguem conèixer una mica més. La realitat ens diu que estem com estem. Que tenim jugadors amb molts minuts, i que l'Ibra Kebe fa deu dies que està amb coronavirus. No vull pensar amb tot això. Excuses, les justes. Hem d'afrontar el partit de la propera jornada. No pas pensar si tenim aquest o l'altre. Haurem de seguir amb els que estem».



què ha faltat



«Hem volgut anar massa ràpid a la porteria contrària. L'entrada d'en Mamadou, Valery i Pablo (Moreno) ens ha donat més presència. El rival s'ha partit en dos i ha convidat a això. Al final potser hem tingut una mica de por a perdre el punt que teníem. Estic cabrejat per la primera part, però soc realista. Sé quina és la nostra situació. Segur que sumarem de tres en tres. Ara, a confiar en els que tenim».



baixes en defensa



«Juanpe fa cinc o sis setmanes que està fora dels terrenys de joc. Anem bojos perquè torni tots plegats. Però alguna solució trobarem pel proper partit. No sé si jugarem amb dos o tres centrals. El cas és que n'hi ha del filial que són interessants. No hi ha cap excusa. Jugarà qui hagi de jugar».