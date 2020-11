El primer gol d'un central arriba en un final amarg

Falta picada per Samu Sáiz i bon cop de cap de Bernardoper superar Álvaro Vallés. Un central de més d'1,90 d'alçada pujant a rematar, i rematant amb encert, en una jugada a pilota aturada. És el primer gol d'un central del Girona aquesta temporada, la diana que va servir l'empat anit, i el segon gol que marca el colombià amb la samarreta blanc-i-vermella després del que va marcar contra el Getafe el desembre del 2018, també a Montilivi. El gol de Bernardo va evitar la derrota del Girona, però, minuts més tard, el defensa, un dels dos jugadors, amb Calavera que no s'ha perdut cap minut aquesta temporada, va ser expulsat en el descompte. Una targeta vermella per doble amonestació que deixarà el Girona sense Bernardo per al partit d'aquest dissabte contra el Mallorca per al que Francisco té un autèntic maldecap en defensa. El colombià serà baixa per sanció i Ramalho tampoc podrà jugar -marxa amb la selecció d'Angola-, i per tant si Juanpe no es recupera dels seus problemes físics, el jove Santi Bueno és l'únic central de la primera plantilla. L'uruguaià jugarà, ara falta per veure si al seu costat hi haurà Juanpe o algun jove del filial o del juvenil com, per exemple, Eric Monjonell o Arnau.

Imprescindible per a Francisco, Bernardo ho havia jugat tot amb el Girona fins a l'expulsió del partit d'ahir. Els dubtes del primer partit al camp de l'Sporting, on va tenir problemes per aguantar la velocitat de Djurdevic, han anat quedant enrere i el central colombià s'havia erigit com un dels líders del Girona. Després d'una temporada cedit a l'Espanyol, on va marcar tres gols la passada temporada, Bernardo va renovar fa poc amb el Girona per allargar el seu contracte i redimensionar amb més temporades la seva fitxa a la realitat de la Segona Divisió. «He tornat a casa. El Girona sempre havia estat la meva primera opció després de la cessió a l'Espanyol. Vaig tenir ofertes, però el futbol és qüestió de confiança i aquí em sento molt valorat. És una aposta mútua i estic satisfet que el Girona continuï creient en el que faig», explicava divendres el central colombià, que es mostrava content de la seva continuïtat: «La feina m'ha permès estar sempre al camp. Em sento el líder dins la defensa. Tinc la confiança, però l'escenari pot canviar d'un dia per l'altre».

I el canvi arribarà contra el Mallorca, partit en què Francisco haurà d'innovar amb una nova parella de centrals, després que ahir Bernardo es topés amb dues de les moltes cares contraposades del futbol: gol i expulsió. La temporada passada, Bernardo va marcar tres gols amb l'Espanyol, però amb el Girona és tot just el segon en el seu tercer curs al club. L'altre va ser a Primera Divisió contra el Getafe amb un cop de cap que, com ahir, també va servir per salvar un punt: Ángel havia avançat els madrilenys i Bernardo va empatar (1-1).