Una nova baixa per al Girona: Valery és operat d'un trencament del menisc intern

Valery Fernández serà operat aquesta tarda pel doctor Ramon Cugat després de ser-li diagnosticat avui un trencament del menisc intern del genoll esquerre. El futbolista de l'Escala, que va jugar ahir contra el Las Palmas a Montilivi l'última mitja hora entrant per Aday), va acabar el duel amb molèsties. Avui se li han fet proves, se li ha diagnosticat la dolència i s'ha decidit operar-lo. La lesió que pateix Valery és la mateixa que afecta el barcelonista Ansu Fati, de la qual també va ser operat ahir pel mateix doctor Cugat.





El temps de recuperació es determinarà després de la intervenció, segons el comunicat facilitat pel Girona. Agafant els terminis de Fati, i podria reaparèixer al març. La seva lesió és un maldecap més per a Francisco, que acumula en cada jornada baixes diverses en forma de lesions, sancions o crides amb les seleccions. Per rebre el Mallorca el Girona ja no podrà disposar de Muric, Bárcenas i Ramalho, amb les seves seleccions; i haurà d'estar pendent de l'estat de Juanpe i Stuani.