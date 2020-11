El Girona amb menys gol dels últims 30 anys

El Girona està, definitivament, renyit amb el gol. Les vuit dianes que acumula l'equip després dels seus deu primers partits de Lliga representen el pitjor registre dels últims trenta anys, i per trobar unes estadístiques similars cal retrocedir als cursos 2009/10 (Segona), 1993/94 i 1989-90 (Segona B), quan se n'havia aconseguit una més, nou. Dilluns, contra el Las Palmas la bona notícia va ser que un central, Bernardo, tornava a veure porteria, amb un impecable cop de cap, dos anys després, precisament, que el colombià fes el seu primer gol amb el Girona. El defensa és el cinquè golejador de l'equip aquesta temporada. Sylla, amb quatre gols, és el màxim realitzador. També han vist porteria Monchu, Franquesa i Valery.

Costa batre la porteria rival, però, com a mínim, amb tan sols vuit gols, s'han sumat 15 punts, donant una gran rendibilitat a cada cop que s'ha marcat. El Castelló, per exemple, amb els mateixos guarismes ofensius, només duu vuit punts i es troba en zona de descens. En les dues primeres jornades de Lliga, derrotes contra Sporting i Fuenlabrada, el Girona es va quedar sec. La primera diana la va fer Sylla per guanyar a Leganés. Contra Lugo i Almeria no es va veure porta. En canvi, davant l'Oviedo, el Castelló, el Cartagena, el Saragossa i el Las Palmas com a mínim es va fer un gol. El màxim en un partit són dos: davant del Cartagena i a Saragossa.

Les dades ofensives són les pitjors analitzant els últims trenta anys, amb etapes a Tercera, Segona B, Segona A i Primera. Ni en les temporades que han acabat amb descensos l'equip havia fet tan pocs gols com ara. Dels davanters que hi ha a l'equip, l'únic que ha vist porta fins ara ha sigut Sylla, fitxatge tancat dies després que el mercat d'estiu abaixés la persiana perquè es trobava sense equip. Nahuel Bustos, el davanter argentí cedit pel City que havia arribat amb excel·lents expectatives, està gaudint de minuts però fins ara ni ha vist porteria ni ha gaudit pràcticament d'ocasions. Pablo Moreno, que també ha arribat a préstec des de Manchester, tampoc ha vist porteria. Ha jugat menys que Bustos i a pesar d'haver sigut una de les joies del futbol base blaugrana, per la qual el City va pagar 10 milions al Juventus, amb prou feines ha ofert espurnes de qualitat. S'esperen també les aportacions de Samu o de Bárcenas, d'altres futbolistes desequilibrants i amb gol de la plantilla. I per descomptat es troba a faltar Stuani, de baixa, el gran referent de l'atac gironí els últims tres anys.

En aquestes tretze últimes temporades a l'LFP el pitjor registre golejador després dels primers deu partits era per les nou dianes del curs 2009/10. Aquell equip es va salvar in extremis amb el famós penal de Kiko Ratón contra el Múrcia. Nou gols també duien, després de deu jornades, els equips de les campanyes 1993/94 i 1989-90, a Segona B. El de la 1993/94 va descendir amb una davantera formada per Doval, Estela i Jimmy Prat. L'altre es va acabar salvant. Lozano i Carreño eren els davanters estrella, en una plantilla on ja hi era Doval i hi treia el cap Jordi Oliveras.

Per la part contrària, els equips del Girona amb més poder ofensiu han sigut, a la Lliga, el de la temporada 2012/13, amb Rubi a la banqueta i que va perdre la final del play-off contra l'Almeria. En deu partits ja acumulava 21 gols. D'aquest segle la dada màxima van ser les 23 dianes de la campanya 2002/03. El Girona, liderat per Javi Garcia, va pujar a Segona B de la mà d'un Narcís Julià que després del primer partit de la lligueta d'ascens va destituir Pep Moratalla per assumir ell mateix, que era el director esportiu, el repte. A la categoria de bronze s'hi van viure dos anys, abans del que fins ara és l'últim descens a Tercera, el 2005. Tot i els problemes que va tenir l'equip aquell curs, amb Abadia, Nogués i Torrent d'entrenadors, després de les 10 jornades inicials es duien 10 gols, un balanç una mica millor que l'actual.

Tot i els escassos vuit gols d'aquesta lliga, el balanç de punts que duu el Girona no és gens dolent (15) i representa el quart millor inici de les tretze últimes temporades. La campanya anterior se'n duien 16, un més. I el de l'ascens a Primera (2016/17), 14, un menys que ara. El balanç de gols en contra tampoc és menyspreable: 10 dianes rebudes, les mateixes que la temporada anterior a aquestes altures. Només es milloren aquests números tres vegades: 2008/09 (8); 2012/13 (9) i 2014/15 (7).

En la present temporada a Segona A encara hi ha equips amb pitjors registres golejadors que el Girona. Mirandés, Tenerife, Albacete i Castelló comparteixen amb els de Francisco els vuit gols a favor, i ells han disputat un partit més, perquè encara s'ha de recuperar el duel amb el Logronyès. Sabadell (7) i Alcorcón (3), penúltim i cuer, són els equips que menys han vist porta. Millorar els registres serà clau per, almenys, tenir un curs sense sobresalts.