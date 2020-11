La lesió de Valery s'afegeix als maldecaps de Francisco

Els problemes li apareixen per totes les bandes a Francisco. Si dilluns acabava el partit contra el Las Palmas pensant amb quins centrals jugaria contra el Mallorca, per les baixes confirmades de Bernardo i Ramalho, i la probable de Juanpe, ahir va saber que perdrà per un grapat de setmanes Valery Fernández. El carriler de l'Escala havia acabat amb molèsties tant el partit contra el Saragossa com el de dilluns contra el Las Palmas i va decidir visitar-se a la consulta del doctor Ramon Cugat a Barcelona. El traumatòleg, que la temporada passada ja havia operat Valery d'un trencament al lligament encreuat anterior amb afectació al menisc, li va aconsellar operar-se per eliminar aquestes molèsties, en una intervenció que es va fer ahir mateix a la tarda.

En un primer moment, el Girona va informar que la lesió de Valery es tractava d'un trencament del menisc, la mateixa lesió que deixarà Ansu Fati fora dels terrenys de joc durant quatre mesos després que dilluns l'operés el mateix Cugat, però altres fonts van explicar a Diari de Girona que el problema era molt menor: el menisc no estaria trencat i les molèsties que es notava Valery provindrien d'un lligament. Una dolència que, un cop resolta ahir pel doctor Cugat, tindria el futbolista de l'Escala al voltant d'un mes i mig fora dels terrenys de joc.

La seva lesió és un maldecap més per a Francisco, que acumula en cada jornada baixes diverses en forma de lesions, sancions o convocatòries amb les seleccions. Per rebre el Mallorca aquest dissabte a Montilivi el Girona ja no podrà disposar de Muric, Bárcenas i Ramalho, amb les seves seleccions; segurament tampoc amb Bernardo i segueix esperant Juanpe i Stuani.