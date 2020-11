Monchu: «Treballem bé i si continuem així, els gols segur que arribaran»

Monchu Rodríguez ha repassat aquest migdia l'actualitat blanc-i-vermella amb els mitjans de comunicació. Abans d'afrontar el duel contra el Mallorca (dissabte, 18.30 h), l'exmigcampista del Barça ha explicat que serà "molt especial perquè ha sigut casa meva des de petit i tinc tota la família i amics allà".



LAS PALMAS

"L'equip està bé. Estem junts i fent les coses bé. Contra el Las Palmas ens va costar una mica al principi. A la segona part vam estar millor i vam acabar molt contents per l'empat. Al final encara fins i tot hauríem pogut guanyar".



PARTITS CONTRA MALLORCA I ESPANYOL

"Els encarem com un partit més. Només pensem en nosaltres. Hem de treballar igual, fer les coses com les fem i segur que els resultats seran positius".



PARTIT ESPECIAL

"Tornar a jugar contra el Mallorca és molt especial. Ha sigut casa meva des de petit i tinc tota la família i amics allà. No sé si a l'estiu hi va haver cap interès d'ells per fitxar-me. Jo estic centrat aquí i espero que sigui un bon any".



EXPULSIONS

"Són accions del joc. Em sento responsable a Almería per deixar l'equip amb 8 homes. Toca aprendre'n".



ADAPTACIÓ

"Fa poc temps que sóc aquí però els companys i el míster m'estan donant molta confiança i em sento molt a gust".



LA CESSIÓ I LES CLÀUSULES

"Només penso a fer un gran any aquí i després ja veurem què passa".



POSICIÓ

"He jugat de doble pivot o interior però són coses que decideix Francisco. Estic diposat a fer-ho a qualsevol posició. El que vull és jugar".



GOLS

"Fa pocs temps que estem junts. Treballem bé i si continuem així, segur que arribaran".