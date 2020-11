Ramalho es queda a Girona i no s'incorpora amb Angola

El central del Girona Jonás Ramalho no s'incorporarà a la selecció d'Angola per disputar-hi els partits contra la RD Congo per culpa d'uns problemes físics a l'adductor i al maluc. El defensa es quedarà a Girona per tractar-se de les molèsties i si evoluciona bé podria fins i tot participar al partit contra el Mallorca de dissabte. Si es confirma, Francisco Rodríguez podria disposar de dos centrals del primer equip i no hauria de recórrer al filial. Cal recordar que Bernardo està sancionat i Juanpe, lesionat.