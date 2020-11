El Girona es torna a creuar amb l'àrbitre del VAR que va expulsar Stuani contra l'Elx

David Pérez Pallás és un nom que costarà d'esborrar de la memòria dels aficionats del Girona. Aquest col·legiat gallec va ser qui va fer expulsar Cristhian Stuani en el partit de tornada de la final del play-off contra l'Elx l'agost passat, corregint des del VAR la targeta groga que inicialment havia mostrat l'àrbitre principal, López Toca, per una entrada encara en camp rival. Amb un home menys i mitja hora per davant els de Francisco van acabar fent figa en l'afegit, quan van rebre el 0-1, però aquella injusta decisió els havia deixat massa condicionats. Aquesta temporada el Girona encara no s'havia creuat cap cop ni amb el gallec ni amb López Toca. Dissabte, contra el Mallorca, serà el primer cop que Pérez Pallás s'encarregui de nou del videoarbitratge d'un partit del Girona. L'àrbitre principal serà el basc Jon Ander González Esteban.

Pérez Pallás és un àrbitre gallec que l'estiu del 2019, un cop acabada la temporada 2018/19, es va convertir en especialista en el VAR per mantenir-se a l'elit un cop havia baixat a Segona B després de ser puntuat com un dels pitjors de Segona A. En el darrer any, Pérez Pallas no havia xiulat partits. Només feia de controlador de partits des de la sala del VAR a Las Rozas. Aquell 23 d'agost va ser un dels protagonistes del Girona-Elx. Era el minut 61 de partit quan, després d'una falta de Stuani a Dani Calvo, que l'àrbitre (José Antonio López Toca) va veure clara i va castigar amb targeta groga, Pérez Pallas va sorprendre a tothom avisant al seu company que anés a revisar les imatges de l'acció, que ni els rivals havien protestat. Considerava que havia de ser vermella. I López Toca, li va acabar donant la raó i va deixar el Girona amb 10.