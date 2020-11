Una paret per enderrocar

A diferència del que va fer el Girona la temporada passada, els tres equips que han baixat enguany de Primera Divisió han posat fil a l'agulla ben aviat per encaminar el retorn cap a la màxima categoria. Ni invents, ni gaires canvis a la plantilla ni joc vistós. Per feina, porteria a zero i, els punts, de tres en tres. Això ha fet que després d'onze jornades disputades fins ara -el Girona i d'altres com l'Almeria, en té un de menys- Espanyol, Mallorca i Leganés ocupin tres de les quatre primeres posicions de la classificació. Només l'Sporting s'ha atrevit, de moment, a colar-se entre els principals llocs capdavanters. Si ens fixem en els dos primers, Espanyol i Mallorca, hom observa que, a banda de la qualitat dels seus futbolistes, l'altre punt fort en què coincideixen tots dos és en la solidesa defensiva. Només dos gols han encaixat en onze partits i aquesta és la gran virtut que els permet dominar, de moment, amb mà de ferro la categoria.

En aquest sentit, dissabte visita Montilivi un d'aquets grans aspirants, el Mallorca. La fortalesa defensiva dels balears, sumada a la poca capacitat golejadora del Girona no fa convidar a l'optimisme. Per si no n'hi hagués prou, Francisco altra vegada veu com les baixes se li acumulen i demà passat només podrà comptar amb Santi Bueno com a central del primer equip. Tampoc podran jugar Ramalho amb Angola, Muric amb Kosovo, Bárcenas amb Panamà, Bernardo sancionat i Juanpe, Stuani i Valery Fernández lesionats. Un bon maldecap per al tècnic andalús que, tanmateix, no pensa llençar el partit.

Si al Girona li costa fer gol, al Mallorca amb prou feines n'hi fan. Si el Girona és un nou, en creixement i que intenta superar el piló d'obstacles que està patint aquest començament de curs, el Mallorca ha mantingut el bloc que la temporada passada competia a Primera. De fet, de l'onze titular que suma més minuts aquestes primeres jornades, tots llevant de l'ex del Girona Brian Oliván, formava part de la plantilla del passat a exercici a Primera. La rereguarda, excepte el lateral esquerre és la mateixa: Reina a la porteria, Joan Sastre al lateral dret i Raíllo i Valjent de centrals. La resta de jugadors que continuen de Primera són Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Idrissu Baba, Lago Junior i Febas. També hi són encara, amb menys protagonisme, Abdon Prats, Fran Gámez, Sedlar i Trajkovski. Aquest bloc, reforçat amb els repescats Antonio Sánchez (Mirandés) i Ruiz de Galarreta (Las Palmas), l'argentí Cufré, Brian Oliván, Murilo (Sporting) o Marc Cardona (Osasuna) han fet del Mallorca un bloc molt sòlid i que de seguida ha pres la mida a la nova categoria.

De la mà de Luis García Plaza, amb bona experiència i èxits a la categoria de plata amb el Llevant, el Mallorca ha fet que marcar-li un gol sigui gairebé missió impossible. El veterà Manolo Reina tan sols ha hagut de recollir dos cops la pilota del fons de la seva porteria durant onze jornades. Els seus botxins han estat Isi Palazón (Rayo) en el debut amb inesperada derrota contra els madrilenys (0-1) i fa tres jornades, l'exmallorquinista Chavarría, autor del gol de l'honor del Màlaga (3-1). La resta, Espanyol, Sabadell, Tenerife, Lugo, Mirandés, Albacete, Alcorcón, Saragossa i Ponferradina han estat incapaç de perforar la porteria de Reina. Els números del Girona tampoc conviden a l'optimisme. L'inici golejador de l'equip és el pitjor dels darrers 30 anys (8 gols en 10 partits) i, malgrat rendabilitzar-los al màxim, als de Francisco els costa arribar amb perill a l'àrea rival.