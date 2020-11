Francisco: «Les baixes no seran cap excusa»

Els problemes se li acumulen a Francisco Rodríguez pel partit de demà contra el Mallorca. A les baixes confirmades de Muric i Bárcenas, amb la selecció, Bernardo sancionat i dels lesionats Juanpe, Valery i Stuani, el tècnic tampoc podrà fer servir Kebé, que ha tornat a donar positiu per COVID-19 i està pendent de l'estat físic de Ramalho i Bustos. El davanter s'ha somtès avui a una ressonància per determinar si pateix cap lesió. Sigui com sigui, el tècnic diu que l'allau de baixes no "és cap excusa" per competir contra el Mallorca, "un dels millors equips de la categoria".

LA PLANTILLA

No està sent gens fàcil. Hi ha molts problemes per fer la convocatòria. Muric i Bárcenas són amb la selecció, Juanpe, Valery i Stuani, lesionats i ja veurem si Ramalho pot jugar. A més a més estem pendents d'una ressonància magnètica perquè ha sentit unes molèsties.



KEBÉ

No hi serà. Va tornar a donar positiu fa quatre dies. Avui s'ha fet la prova altre cop per veure si el podem tenir contra l'Espanyol.



JUANPE

Continua fent treball individual sense incorporar-se al grup. Les sensacions són més bones però és un procés clent. Passaran un parell de setmanes fins que en puguem disposar. Estem pendents de RAmalho per poder tenir dos centrals del primer equip demà.



EL FILIAL

Estem pendents de Bustos. Si no pot, cridarem algun altre jugador del filial a més a més de Pau Víctor, Terrats, Monjonell i Suli Camara.



MALLORCA

Ens exigirà moltíssim. Haurem de fer les coses bé a totrs els nivells. Té una plantilla molt llarga i bona. No es noten els canvis que fan a l'onze. FAn molt de mal amb espais i també a través de la possessió. Estan jugant molt bé i per això són segons.



MALLORCA I ESPANYOL

Em marco l'objectiu de puntuar. Ahir només vam poder treballar amb 12 jugadors del primer equip. Així és gairebé impossible fer treball tàctic. Amb tot el que ens passa, tenim 15 punts. L'equip s'exigeix i la manera com sumem els punts és molt important. Tinc clar que millorarem moltíssim quan les coses canviïn. Competirem, sent responsables, solidaris contra els dos millors de la categoria i intentarem sumar punts en aquestes dues jornades.