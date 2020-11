Les baixes obliguen a reinventar-se

Ningú va quedar gaire content del partit que va fer el Girona dilluns contra el Las Palmas (1-1). L'espessor de la primera part va estar a punt de costar-li a l'equip la derrota i només el gol de Bernardo Espinosa en una jugada d'estratègia va poder salvar un punt. Un empat boníssim pel partit que va fer el Girona però insuficient per fer un pas endavant a la classificació. Un objectiu, el d'anar escalant posicions, que sembla que fa la sensació que haurà d'esperar, almenys fins que Francisco Rodríguez comenci a recuperar efectius. Tant és així que de ben segur que molts avui,ja signarien repetir el resultat de dilluns i sumar un punt més. Sobretot veient les baixes que acumula l'equip. Des del començament de curs no hi ha hagut jornada que el tècnic hagi pogut comptar amb tota la plantilla. Les baixes han marcat, i marquen, el primer tram de Lliga d'un Girona en construcció que veu com no pot acabar d'engegar per culpa de l'allau d'absències que arrossega cada setmana. Avui contra el tototpoderós Mallorca, els gironins estan sota mínims d'efectius i Francisco haurà de recórrer altre cop al filial. Muric i Bárcenas són amb les seleccions, Bernardo està sancionat, Kebé amb COVID-19 i Valery, Stuani i Juanpe, lesionats. A més a més, Franquesa ha patit un procés víric aquesta setmana, Couto arrossega molèsties i Francisco estarà pendent fins a darrera hora de l'estat físic de Ramalho i Bustos, que són dubte. Això farà que els joves del filial Ramon Terrats, Èric Monjonell, Pau Víctor i Suli Camara entrin a la llista. Per acabar-ho d'adobar, el rival d'avui no és un equip de casats que ve a fer una costellada sinó tot un Mallorca, segon classificat, que encadena deu partits sense perdre i només ha encaixat dos gols en onze partits.

La rereguarda és el gran maldecap de Francisco pel partit d'avui. Les absències de Juanpe i Bernardo fan que el tècnic encreui els dits i resi perquè Ramalho, que no ha anat amb Angola, es recuperi a temps d'unes molèsties i pugui formar l'eix al costat de Santi Bueno. Si el basc no està en condicions, el tècnic haurà d'apostar per Monjonell o bé fer un invent. Tampoc té gaire on triar i remenar l'andalús perquè ni Couto ni Franquesa estan al cent per cent i reubicar Luna o Calavera seria un problema.

A diferència d'altres partits, al mig del camp no hi ha tants problemes de baixes. Si el tècnic manté el 4-3-3 Cristóforo, Gumbau i Monchu es perfilen com a titulars i si passa a un 4-4-2 un dels tres seria sacrificat a la banqueta. Sí que està minvat de debò el Girona a les ales. Sense Valery ni Bárcenas, Francisco s'ha quedat amb només Aday com a extrem que pot jugar per la banda. Samu Sáiz, Pablo Moreno o fins i tot Sylla serien alternatives. Tot i això, si Bustos acaba sent baixa, el davanter vallesà tornarà a ser la referència ofensiva de l'equip després que contra el Las Palmas, uns problemes físics, van fer que comencés des de la banqueta.



Un Mallorca intractable

El Girona arriba al partit després de tres empats consecutius però immers també en ratxa positiva de cinc partits sense perdre (9 punts de 15). Tanmateix, la ratxa positiva dels gironins no es pot ni comparar amb la sèrie d'intractabilitat del Mallorca. Els de Luis García Plaza van perdre en la jornada inicial contra el Rayo (0-1) i des de llavors han sumat 22 de 30 punts possibles (sis victòries i quatre empats). El Mallorca no pot comptar avui amb Valjent, Lago Junior i Trajkovski, que estan concentrats amb Eslovàquia, Costsa d'Ivori i Macedònia del Nord, respectivament, ni tampoc amb Idrissu Baba, lesionat. Tots llevat de Trajkovski són titulars indiscutibles per a García Plaza.