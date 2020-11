Bustos s'afegeix a la llista de lesionats i estarà tres setmanes de baixa

La plaga de lesionats del Girona no té fi. Aquesta tarda el club ha anunciat que el davanter argentí Nahuel Bustos, que era dubte, estarà tres setmanes de baixa per "una lesió en la unió miotendinosa del bíceps femoral de la cama dreta". D'aquesta manera l'exjugador de Talleres de Córdoba es perdrà el partit d'avui contra el Mallorca i també les properes jornades contra l'Espanyol, el Màlaga, l'Alcorcón, el Mirandés i l'Albacete, com a mínim. Si es complís el termini de recuperació potser podria reaparèixer abans de final d'any ve contra el Rayo o davant del Tenerife.





Nahuel Bustos pateix una lesió en la unió miotendinosa del bíceps femoral de la cama dreta.



Temps de baixa aproximat: 3 setmanes.#GironaFC — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) November 14, 2020

Per altra banda Francisco ja ha facilitat l'onze que s'enfrontarà avui al Mallorca. Ramalho, finalment, ha superat els problemes físics i és titular, minimitzant les baixes del sancionat Bernardo i del lesionat Juanpe. A dalt Pablo Moreno és titular, al costat de Sylla.