Les baixes i el VAR impedeixen al Girona sumar contra el Mallorca

Pinten bastos amb tantes baixes. Creure-hi, insistir i competir no ha estat suficient aquesta tarda per al Girona contra un superior Mallorca (0-1). Castigats per una plantilla minvada d'efectius, els de Francisco Rodríguez han patit com els balears els passaven la mà per la cara amb un gol matiner de Salva Sevilla. Tot i fer un canvi de xip a còpia d'orgull perquè el partit no resultés un desastre absolut, els gironins, que havien aconseguit l'empat amb una diana de Pablo Moreno, han tornat a topar amb el VAR i perden sis partits després de l'últim cop. Seguint la línia de sempre, els blanc-i-vermells s'han quedat amb un home menys al final per l'expulsió de Ramalho amb vermella directa.

Si Francisco ja ho tenia complicat per definir l'onze titular contra el Mallorca, a última hora se li ha afegit un contratemps més amb la baixa de Nahuel Bustos, que estarà fora de combat durant tres setmanes. Per contra, el tècnic ha pogut comptar amb Ramalho després de superar els seus problemes físics i ha sigut titular al costat de Santi Bueno. La novetat ha sigut Pablo Moreno, mentre que Monchu s'ha quedat d'inici a la banqueta. Fins i tot Yan Couto ha gaudit dels primers minuts amb la samarreta blanc-i-vermella a la segona part.

El partit no podia començar pitjor per al Girona. La superioritat dels de Luis García s'ha fet evident de seguida. Sense perdonar. Rient-se de la defensa venuda amb una gran combinació, Salva Sevilla ha sigut l'executor del primer gol. Tot just era el minut 5. Semblava que el partit es faria més llarg del compte quan Pablo Moreno ha obert un bri d'esperança marcant d'esperó. L'àrbitre s'ha encarregat d'esborrar-lo de seguida anul·lant el gol per una falta prèvia després de rebre un avís del VAR comandat pel polèmic Pérez Pallas. Tot i el cop dur, els blanc-i-vermells no han desistit per superar la pressió del conjunt balear. Samu Sáiz i Sylla s'han encarregat de liderar l'atac amb un cop de cap del vallesà que ha aturat sense problemes Manolo Reina.

El Girona ha començat la segona part inquietant l'àrea mallorquina. Sense opcions, Francisco ha fet debutar Yan Couto al minut 52. El brasiler ha substituït Aday. Arran d'una errada de Reina, Samu ha rebut la pilota i aquest no ha dubtat a passar-li a Gumbau, però la seva rematada ha topat amb la defensa rival. També ho han provat Calavera amb un xut que ha atrapat el porter i Couto a fora. L'ocasió més clara ha sortit de les botes de Sylla amb una rematada frustrada per Reina. El vallesà ha rebut una falta perillosa de De Galarreta, però aquest cop el VAR s'ha quedat en silenci. Al tram final Juan Carlos ha estat providencial per desviar un cacau de Febas. Per no perdre el costum, els gironins s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de Ramalho al 86. Reina ha evitat l'empat en l'afegit després d'un xut creuat de Sylla.Després del xiulet final Sylla ha vist vermella i es perdrà el partit davant l'Espanyol.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Calavera, Luna, Ramalho, Santi Bueno, Cristóforo (Monchu, min. 68), Gumbau, Aday (Couto, min. 52), Samu Sáiz, Pablo Moreno (Pau Víctor, min. 68) i Sylla.

Mallorca: Manolo Reina, Sastre, Raíllo, Russo, Brian Oliván, Salva Sevilla, De Galarreta (Sedlar, min. 88), Cufré (Febas, min. 73), Antonio Sánchez, Dani Rodriguez i Amath (Cardona, min. 65).

Gols: 0-1, min. 5: Salva Sevilla;

Àrbitre: González Esteban (c. basc). Ha amonestat Aday, Samu Sáiz, Gumbau (Girona); Raíllo, De Galarreta, Russo (Mallorca). Ha expulsat Ramalho (Girona).

Estadi: Montilivi, sense públic.