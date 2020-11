El Girona recorrerà la vermella a Ramalho i la segona groga a Sylla

El Girona no es pensa quedar de braços plegats veient com les decisions arbitrals el martiritzen. Si ahir a la nit, el Girona ja va alçar la veu en contra el criteri rebut algunes accions determinants en els últims partits mitjançant un missatge del president Delfí Geli, avui el club ha anunciat que presentarà al·legacions al Comite de Competició per l'expulsió de Ramalho i per la segona targeta groga que veure Sylla amb el partit acabat.

Segons l'acta arbitral, el vallesà es va dirigir a ell dient-li "has estat tot el partit fotent-nos", una frase que segons Sylla, i com demostren les imatges, anava dirigida als seus companys Juan Carlos i Pau Víctor. En el cas de Ramalho, el club intentarà atenuar la vermella per mirar de rebaixar-la groga perquè considera que el basc en cap cas va "colpejar un rival al coll amb força excessiva" tal i com va escriure González Esteban a l'acta.