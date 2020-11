«Hem aconseguit l'empat amb un gol legal, però el VAR ens l'ha anul·lat»

No acostuma a fer-ho, però ahir Francisco Rodríguez va haver de mossegar-se la llengua. El preu per criticar l'arbitratge de la Lliga surt massa car i el Girona no pot permetre's més contratemps. L'entrenador blanc-i-vermell va marxar ahir «dolgut i fotut» de Montilivi després de la derrota contra el Mallorca (0-1). Tret dels primers 20 minuts, els gironins van «competir per generar un gol» que van aconseguir amb una diana de Pablo Moreno anul·lada pel VAR. Franciso i la resta de l'equip no en té cap dubte: «El gol era legal».



valoració del partit



«Han sigut millor que nosaltres als primers 15 minuts, però havíem preparat el partit. Hem comès un error greu en una jugada de Pablo (Moreno) però a partir d'allà ens hem refet i hem jugat a camp contrari. Hem marcat un gol, per mi legal. Ens enfrontàvem a un molt bon equip, sabíem que seria difícil generar ocasions de gol, però crec que n'hem fet suficients per marxar com a mínim amb un punt. Marxem dolguts, cabrejats i fotuts».



L'ARBITRATGE



«Quan he vist la vermella he anat a parlar indignat amb Mamadou (Sylla) perquè un jugador no pot fer això. Sabent com és ell, que és un tros de pa, m'ha dit que no ha dit res a l'àrbitre i que parlava amb un jugador. L'àrbitre m'ha dit a mi que no, que era cap a ell. És la seva paraula, però jo crec el meu jugador. Si no és així, tindrà una multa, per descomptat. Respecte a la falta que li han fet, ha sigut com la de Monchu, que va ser expulsat. El jugador no tenia la intenció de tocar la pilota en cap moment. Hem intentat no perdre tant el temps com el Mallorca i tot i així marxem fotuts amb dues expulsions. He de callar perquè si no perjudicaré el meu equip. Ja li ho he dit a l'àrbitre. Al final qui se n'anirà al carrer si no treu resultats soc jo. Algun dia em beneficiarà el VAR. De moment només ens perjudica, però seguirem treballant. Entenc que els àrbitres tampoc es volen equivocar».



els primers minuts



«Ens hem desordenat, tot i no tenir pensat fer-ho. La fam de Pablo, que debutava, ens ha costat el gol, però l'equip ha tirat per intentar buscar l'empat en un moment difícil per nosaltres pel que fa a efectius, resultats en contra... Crec que l'hem aconseguit, però el VAR ens l'ha anul·lat. No l'àrbitre, que també. Els jugadors del Mallorca em miraven i quasi reien perquè no s'ho esperaven. No hem perdut per l'àrbitre tampoc. Hem d'aixecar el cap i pensar en el pròxim partit».



LES BAIXES



«No havia viscut mai una situació com aquesta. La d'ahir tampoc. Tenia 12 jugadors del primer equip entrenant. Sort que Luna i Enric (Franquesa) van poder reincorporar-se. Vam jugar dilluns quan els jugadors de la selecció marxaven i ara hi tornem divendres quan encara no han tornat. No puc entendre-ho. Hem de sortir d'aquesta situació fins que vinguin temps millors».

debut de couto



«Encara no està al cent per cent, però estic content. Fa temps que intenta estar bé físicament i els minuts que ha jugat ha estat fantàstic. Ha buscat contínuament l'u contra u per davant d'en Jordi (Calavera)».



LA DERROTA



«Ens fa moltíssim mal perquèportavem dos empats seguits. És un pal dur perquè a Segona si empates però després no guanyes, et serveix de ben poc. Ens hem d'aixecar i ser forts. Sabem el que està passant i hi ha en joc, per això hem de treballar dur. Hem de confiar en els que poden jugar i també que aviat puguin reincorporar-se els lesionats».