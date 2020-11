Un mal inici i el VAR frustren la valentia d'un Girona impotent

Al grapat de baixes que tenia l'equip, se li va afegir ahir la de Bustos, que en tindrà per tres setmanes. En total, doncs, el Girona rebia el temible segon classificat amb 8 baixes i només 15 jugadors del primer equip a la convocatòria. Missió impossible? Òbviament s'havia de jugar però amb menys de cinc minuts, el Mallorca va deixar clar que no volia que hi hagués partit. Va ser el temps que va necessitar Salva Sevilla per fer una paret màgica amb Amath a la banda dreta i, des de la frontal creuar la pilota lluny de l'abast de Juan Carlos. El Girona, que encara no havia tingut ni temps de col·locar-se veia com el partit li feia encara més pujada només començar amb el gol del veterà migcampista, de 36 anys. El gol va donar encara més confiança a un Mallorca que jugava a plaer triangulant com volia al mig del camp i a punt va estar de trobar el segon gol en una centrada de Cufré.

El partit no feia gens bona pinta però el Girona s'hi hauria pogut aferrar de nou ben aviat si el VAR, a les ordres de Pérez Pallás, no hagués decidit invalidar un gol de Moreno, de taló, per falta del davanter després d'una aturada de Reina a Sylla. El gol hauria anat d'allò més bé als gironins per asserenar-se i creure que podien fer mal al Mallorca. Tot i això, la jugada va fer que els de Francisco comencessin a despertar i a arribar amb perill. A través de pilotes llargues a Sylla i de Samu Sáiz, semblava que el Girona creixia en joc i arribades. D'ocasions clares, però, cap. El Mallorca, amb el marcador a favor, havia rebaixat una mica l'esma inicial. Els balears no feien la sensació d'invulnerabilitat i la sensació era que el Girona, amb una mica mes d'encert, podia fer-los mal.

Es va arribar a la mitja part amb derrota per la mínima dels gironins. El Mallorca n'havia fet prou amb un bon ruix inicial els primers minuts i la inestimable intervenció del VAR per anar-se'n als vestidors amb el partit on volia. El Girona havia d'evitar que es repetís un guió inicial de segona part com el de la primera i continuar viu al partit. Francisco va fer debutar Couto als cinc minuts de la represa per Aday. El Girona va sortir despert i, amb convicció, va anar a cercar l'empat. Ho va provar Gumbau, amb un xut llunyà que un defensa va desviar a córner i també Couto amb una rematada creuada. Molt més clara va ser la jugada individual de Sylla dins l'àrea que després de regirar-se dins l'area va veure com Reina li desviava la pilota a córner increïblement.

El Girona feia mèrits per trobar l'empat. Tot i això, a mesura que avançava el partit les forces escassejaven. Monchu i Pau Víctor van entrar al camp mentre el Mallorca començava a adormir el partit. Els minuts passaven i el Girona perdia arribada. Juan Carlos va aparèixer per salvar la sentència en un u contra u de Febas, que ho tenia tot a favor. La sentència no arribaria però sí que ho faria l'habitual cita del Girona amb les expulsions. Ramalho veuria la vermella per intentar frenar un servei de banda ràpid del Mallorca i empentar Cardona. Amb inferioritat, els gironins ho van intentar tot sense èxit. La impotència i frustració va fer que Sylla veiés una groga en l'afegit i una altra amb el partit acabat i també fos expulsat. Trist final.