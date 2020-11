Nahuel Bustos en té per tres setmanes i elevava ahir les baixes fins a vuit

Maldecap rere maldecap. Des de l'inici de la temporada que el Girona està de pega amb les baixes i aquesta jornada no ha estat una excepció. Poc abans de començar el partit contra el Mallorca el club va comunicar que Nahuel Bustos pateix «una lesió en la unió miotendinosa del bíceps femoral de la cama dreta» i s'estarà unes tres setmanes de baixa. Un contratemps d'última hora que obligava Francisco Rodríguez a fer malabars per definir l'onze titular en el qual apareixia Ramalho després de superar els problemes físics que van impedir-li viatjar amb Angola. El basc va ser-hi ahir, però no divendres a l'RCDE Stadium després de veure una vermella directa al tram final. Tampoc Sylla, amb la segona groga quan l'àrbitre ja havia xiulat el final.

D'aquesta manera, l'exjugador del Talleres de Córdoba i els expulsats s'afegeix en a la llista interminable de baixes, que ahir s'elevava fins a vuit jugadors. De la mateixa manera que en el partit davant el Saragossa (2-2), però sense sumar perquè el VAR va anul·lar el gol de l'empat de Pablo Moreno.

Francisco va haver de recórrer al filial per tenir l'alternativa de Ramon Terrats, Èric Monjonell, Pau Víctor i Suleiman després de quedar-se sense Muric i Bárcenas, que eren amb les seves seleccions, Bernardo sancionat per l'expulsió contra el Las Palmas (1-1), Kébé amb coronavirus i els lesionats Valery, Stuani i Juanpe. En aquesta última carpeta s'hi va afegir Bustos, que a banda de perdre's el partit d'ahir contra el Mallorca tampoc podrà participar davant l'Espanyol, Màlaga, Alcorcón, Mirandés ni Albacete. Si la recuperació de l'argentí avança favorablement, podrà reaparèixer a mitjans de desembre contra el Rayo o Tenerife.