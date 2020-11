Pérez Pallás torna a la càrrega

Retirat després de ser descendit a Segona B el 2019, Pérez Pallás treballa des de fa dues campanyes a l'ombra des de sala VAR de la Federació a Las Rozas. Des d'allà, còmodament assegut en una butaca, el gallec va tornar a creuar-se ahir en el camí del Girona. De negre record per als aficionats blanc-i-vermells des que en la final del play-off de l'agost passat va avisar l'àrbitre principal (López Toca) perquè expulsés Stuani per una entrada forta al mig del camp, ahir en el seu retrobament amb el Girona va tornar a ser protagonista.

Com el dia de l'Elx, ahir tampoc ningú s'esperava la seva aparició, però el gallec va tornar a martiritzar el conjunt gironí amb decisions molt protestades que van fer que Francisco s'hagués de mossegar molt fort la llengua al final del partit. El partit hauria canviat radicalment si el gol de taló de Pablo Moreno (m.10) hagués pujat al marcador. El davanter va guanyar la posició a Sastre després d'un refús de Reina a un xut de Sylla i va enviar la pilota al fons de la xarxa. L'àrbitre principal, González Esteban, va concedir el gol i ningú del Mallorca va protestar. Mentre el col·legiat basc es posava la mà a l'orellera, tothom es pensava que estaven analitzant si hi podia haver fora de joc de Sylla en l'inici de la jugada. Tanmateix, no era això el que havia detectat Pérez Pallás des del VAR. El gallec va fer anar González Esteban a la pantalla perquè revisés una possible falta de Moreno a Sastre prèvia al gol i, aquest, lògicament, no el va contradir i va anul·lar l'1-1. Els gironins van veure com, ja a la segona part, Galarreta feia una entrada salvatge a Sylla i era amonestat amb targeta groga sense que el VAR alertés González Esteban que podia ser d'un altre color. L'acció era similar a la de Monchu a Almeria. El VAR tampoc va corregir l'expulsió de Ramalho, on el jugador rival, Cardona, exagera. Tot plegat va fer que Delfí Geli alcés la veu al final del partit contra els arbitratges: «Els nostres jugadors se senten frustrats perquè hi ha jugades que no s'avaluen igual. El greuge és sempre contra el Girona».