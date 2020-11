Ramalho i Sylla Dues expulsions més per a la col·lecció

Francisco explicava ahir en la roda de premsa posterior al partit que mai s'havia trobat en una situació com aquesta. Les baixes estan dificultant moltíssim la preparació dels partits, que a banda de ser seguits i polèmics per l'arbitratge tenen d'entrada el condicionant de no tenir els millors futbolistes de la plantilla sobre la gespa. Contra el Mallorca (0-1) no podia ser d'una altra manera i el Girona va sortir perjudicat un cop més per les expulsions.

La vermella directa a Ramalho i la segona groga que va veure Sylla quan l'àrbitre ja havia xiulat el final conviden a un escenari desolador divendres vinent a l'RCDE Stadium. El vallesà va ser expulsat per cridar a l'àrbitre González Esteban «ens has estat fotent tot el partit», segons es va fer constar a l'acta. Francisco va explicar després que el davanter, que va patir una dura entrada de De Galarreta sense que el VAR ni el col·legiat la castiguessin, estava parlant amb un jugador. Si no és així, «tindrà una multa».

Sigui com sigui, les expulsions han deixat de sorprendre a Montilivi. El Girona ja acumula vuit expulsions en 11 partits, una xifra alarmant tenint en compte tot el que això suposa: quedar-se en inferioritat numèrica i més baixes per al pròxim partit. Com si els gironins anessin sobrats d'efectius. No és el cas.

En conseqüència, Francisco tindrà encara més maldecaps per visitar un Espanyol llençat i que buscarà redimir-se després de perdonar ahir amb un empat al camp del Fuenlabrada (1-1). L'absència de Ramalho es notarà en el retorn de Bernardo, però sobretot la de Sylla, que de moment era la referència ofensiva. I Bustos està lesionat.