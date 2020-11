Martiritzats per les absències

Difícilment pocs equips es poden trobar més pedres al camí durant un començament de temporada com les que està trobant el Girona enguany. Francisco Rodríguez fa el cor fort per mirar de fer pinya amb el vestidor i aconseguir que tothom cregui en el missatge i remi en la mateixa direcció. Ara bé, amb el piló de contratemps en forma de baixes que pateix l'equip jornada sí jornada també es fa difícil. Més d'un ho hauria engegat tot a dida i hauria dit «que s'hi posi un altre», però si una cosa ha ensenyat el tècnic andalús des que va aterrar a Montilivi ha estat compromís i implicació. Només així s'entén la capacitat gairebé inhumana de competitivitat que exhibeix l'equip cada partit malgrat la situació amb què hi arriba. Dissabte contra el Mallorca, el Girona només podia disposar de 14 jugadors del primer equip i, tot i això, si no hagués estat per l'inoportuna actuació del VAR molt probablement hauria esgarrapat algun punt. «No m'havia passat mai, però és el que hi ha i no és excusa. A partir d'aquí sortirem a guanyar amb els que tinguem», diu sempre el tècnic andalús, que des que va començar la temporada mai ha pogut tenir tota la plantilla a la seva disposició. En les últimes tres jornades, el tècnic ha tingut 7, 5 i 8 absències per preparar els partits contra Saragossa, Las Palmas i Mallorca. Divendres, si el Comitè de Competició no ho evita, les baixes s'enfilaran a la mitja dotzena. De fet, la vegada que menys absències ha tingut Francisco fins ara ha estat el dia de l'Oviedo, en què només va perdre Stuani i Juanpe, per lesió.

La disputa del play-off d'ascens el curs passat va fer que el Girona hagués de començar més tard la competició i que hagi de col·locar les dues jornades pendents (1a i 2a) entre setmana. Això, afegit al fet que ja hi ha diverses jornades intersetmanals aquesta tardor, ha fet que el calendari del Girona s'hagi atapeït d'allò més. A més a més, durant les dues primeres jornades contra Sporting i Fuenlabrada, Cristóforo, Bustos, Sylla i Bárcenas encara havien de ser fitxats. Tots quatre van arribar amb un dèficit de pretemporada i de ritme que també ha dificultat la seva acoblació a l'equip.

Els problemes físics de jugadors importants com Juanpe o Stuani han minvat molt el potencial d'un equip que ha vist com entre les expulsions i les convocatòries internacionals deixaven un bon grapat de jornades Francisco amb ben pocs efectius. En aquest sentit, llevat del dia de l'Oviedo, el tècnic sempre ha tingut un mínim de quatre baixes per preparar els partits. Les targetes vermelles són, sens dubte, la gran xacra del Girona aquest primer tram de competició. Les expulsions de Franquesa (Gijón) o Luna (Lugo) semblaven fets aïllats i que no s'havien de repetir gaire però el Girona ha vist com els àrbitres s'hi acarnissaven fort. A Almeria, Monchu, Cristóforo i Ramalho van ser expulsats i van fer que contra el Saragossa Francisco acumulés 8 absències. Això va fer que el jove Terrats fos titular i que l'equip acabés amb Pau Víctor, Monjonell i Jandro Sánchez, del filial, sobre el terreny de joc de la Romareda.

A partir de llavors, semblava que el panorama s'havia d'aclarir però va caure Valery, amb una lesió al menisc, Kébé va tornar a donar positiu per COVID-19, Bárcenas i Muric s'han perdut els dos últims partits amb la selecció i, per acabar-ho d'adobar divendres passat, Nahuel Bustos es va lesionar i en té per tres setmanes. Tot plegat no dibuixa un escenari gaire engrescador per als propers partits. A Juanpe li queden encara quinze dies, Valery en té per dos mesos i Stuani continua el seu procés de recuperació. A l'espera de si Kébé pot estar a punt per jugar divendres a Cornellà-El Prat, contra l'Espanyol, Francisco tindrà les baixes segures dels quatre lesionats i de Ramalho i Sylla, sancionats.