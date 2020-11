Cristhian Stuani fa un pas més en la seva recuperació

El Girona ha difós aquest migdia unes de les fotografies més esperades per l'afició: les del davanter Cristhian Stuani entrenant-se a La Vinya i seguint amb el procès de recuperació. El golejador, que no juga amb el Girona des de la darrera mitja hora al camp del Castelló, ja ha començat a tocar pilota també, tot i que continua encara sense integrar-se en el grup i la data de la seva possible reaparició és encara una incògnita.



El futbolista va acabar el partit contra el Fuenlabrada, a primers d'octubre, amb una inflamació al genoll i per això no va anar a la convocatòria d'Uruguai. Quan va poder reaparèixer, no va tenir les millors sensacions. Després de jugar mitja hora a Castelló havia de ser titular contra el Cartagena a Montilivi però durant l'escalfament es va fer enrere en no trobar-se al 100%. El club va penjar les imatges amb aquest missatge: "Stuani continua treballant per completar el seu procés de recuperació. T'esperem pitxitxi!".





T'esperem, pitxitxi! ??????#GironaFC pic.twitter.com/043GGdIMLs — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) November 17, 2020