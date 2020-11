El Girona té un límit salarial de només 4'3 milions però LaLliga li ha permès excedir-lo

LaLliga ha anunciat avui el límit salarial de tots els clubs de Primera i Segona. Quique Cárcel ja havia anunciat que quan es fessin públiques les xifres del Girona hi hauria una "sorpresa" i així ha sigut: el club de Montilivi, amb 4'3 milions, és el penúltim de la la categoria de plata. S'ha passat, per tant, de ser la temporada passada l'equip més poderós, amb 29 milions de límit, al segon més petit, amb 4'3. Tot i això, però, la dada s'ha de matisar: fruit de la situació d'excepcionalitat que es viu per culpa de la crisi sanitària, amb la reducció d'ingressos conseqüent, LaLliga ha introduït un canvi en les regles del joc i ha permés, en funció de diversos barems, que els clubs s'excedissin. Com que la tresoreria del Girona està sanejada s'ha pogut agafar a aquesta circumstància i, tot i que en la llista el club aparegui com el segon menys poderós, a l'hora de la veritat el valor de la plantilla està per sobre del Top-10 de la categoria i es col·loca en una forquilla d'entre 10 i 16 milions d'inversió.

L'explicació per a la dràstica davallada que ha tingut el club s'ha d'analitzar des de diversos prismes. D'una banda, des de l'últim any a Primera (2018/19) fins aquest curs (2020/21) els ingressos del Girona s'han rebaixat un 80%. L'any passat, gràcies a l'ajuda pel descens i les vendes de jugadors com Pons, Porro i Portu, el club va poder aconseguir el límit més alt. Ara, sense l'ajuda de LaLliga, i amb vendes de menys valor, la inversió també s'ha vist reduïda. A més un altre dels factors que explica la retallada del límit és que a Montilivi continuen amb una estructura gairebé més pròpia de Primera que de Segona: amb unes instal·lacions d'entrenament al PGA (La Vinya), una residència per al futbol base als Maristes i d'altres inversions. Al final el límit es calcula fent la resta entre ingressos i despeses (sense comptar el que es destina per a la plantilla i cos tècnic), i d'aquí la dada que ha sortit pública avui.

LaLliga ha permés al Girona excedir-se (uns 15 clubs de 42 ho han fet), però això es traduirà en una reducció encara més gran del límit de la propera temporada si no es prenen mesures correctores. Per això el club i els accionistes ja treballen en diverses fórmules, que poden passar per la venda futura de jugadors, per una ampliació de capital, o per un prèstec. El club més poderós de Segona, aquest any, és l'Espanyol, que disposa d'un límit salarial de 45'3 milions.