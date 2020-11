Pablo Moreno Sol davant el perill

Pablo Moreno va gaudir dissabte passat tot just de la segona titularitat de la temporada amb el Girona. Lluny del discret debut a Gijón en la primera jornada, l'andalús va ser un dels destacats del conjunt de Francisco actuant en un dels extrems i acompanyant Sylla en punta d'atac. Conduccions, algun dribbling, i fins i tot un gol de taló que el VAR es va encarregar d'espatllar. Amb Stuani i Bustos fora de combat per problemes físics, si les al·legacions que el Girona ha presentat a Competició per retirar la segona targeta groga a Sylla no ho eviten, Moreno, de 18 anys, serà el davanter titular divendres contra l'Espanyol.

Serà, sens dubte, un duel d'altura i una responsabilitat màxima per a un vailet que, malgrat fer pocs mesos que és major d'edat, ja ha viscut unes quantes aventures en això del futbol i ha tastat els planters del Barça, la Juventus i el Manchester City. Divendres, Moreno tindrà la missió de liderar l'atac blanc-i-vermell i de batre una de les porteries més complicades de perforar de la categoria com és la de Diego López. El porter gallec ha rebut tres gols fins ara només en 12 partits i és una autèntica assegurança de vida per a l'Espanyol. En aquest sentit, serà un duel curiós de veure entre un noi de 18 anys i un porter que en té més del doble que ell, 39. Això sí, els que coneixen Moreno saben que l'andalús no s'arronsarà ni es deixarà intimidar per Diego López ni pels centrals contrastats que té l'Espanyol, com Cabrera i Calero.

Pablo Moreno va néixer el 3 de maig del 2002 a Granada. Dos dies després, Diego López s'asseia a la banqueta del Santo Domingo per viure un Alcorcón-Pájara Playas. El porter gallec tenia llavors 20 anys i era suplent de l'Alcorcón a Segona B. Això sí, ja havia tingut temps de debutar a Segona B amb el Lugo i de fitxar pel Madrid, que l'havia cedit a l'Alcorcón. Mentre Moreno començava, literalment, a fer els primers passos, Diego López començava a treure el cap a l'elit mundial. La temporada 2005-06 el porter va debutar amb el Madrid a la Lliga de Campions contra l'Olympiakos i a Primera davant l'Osasuna. Moreno tenia tan sols 4 anys i n'hi quedaven encara un parell per entrar en un club federat i començar a competir. Va ser el 2008 quan va incorporar-se al Granada 74 de futbol sala. Aquell mateix curs 2008-09 Diego López es consolidava com un dels millors porters de l'Estat amb el Vila-real, amb qui assolia la internacionalitat absoluta.

Al cap de dos anys (2010-11), mentre Diego López continuava triomfant al Vila-real i arribava a les semifinals de l'Europa League, el petit Pablo entrava al benjamí del Ciudad de Granada, el seu primer club de futbol. Allà s'hi va estar quatre temporades en què va meravellar i va dur de corcoll tots els vistaires de la zona, que es van barallar per fitxar-lo. La seva actuació a la final de la Copa d'Andalusia de Benjamins del 2013 va ser el punt d'inflexió. Sevilla, Betis, Màlaga, Madrid i Barça van mirar de convèncer com fos la família Moreno, que finalment es va decidir perquè en Pablo se n'anés a viure a La Masia. Era l'estiu del 2013 i el jove davanter tenia 11 anys. Mentrestant, Diego López havia tornat al Reial Madrid i es proclamava campió d'Europa i de la Copa del Rei.

A can Barça, Moreno és recordat com un dels millors davanters que ha passat mai pel planter. Més de 200 gols en les categories aleví, infantil i cadet el van convertir en una perla que el Barça, davant l'interès de la Juventus, no va poder retenir. El 2018, amb 16 anys, signava pel conjunt piemontès, on va poder compartir algun entrenament fins i tot amb el seu ídol, Cristiano Ronaldo. Aquella temporada 2018-19, mentre Moreno demostrava les seves qualitats al primavera (filial) de la vecchia signora, Diego López, ja amb 37 anys, vivia la històrica classificació per l'Europa League amb l'Espanyol de Rubi. Després de dos anys al Juventus, el juny passat va fitxar pel Manchester City. Ara a Montilivi, viu la primera experiència sènior, sent encara juvenil, competint contra defenses i porters molt destacats del panorama estatal. Divendres, ho farà contra Diego López, que li treu 21 anys.