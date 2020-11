Juan Carlos: «El projecte continua sent el mateix»

El porter del Girona Juan Carlos Martín ha explicat aquest migdia que no està sent fàcil aquest començament de temporada amb totes les baixes que acumula l'equip i un calendari tan atapeït. El de Marchamalo, titular tret dels dos primers partits, ha reconegut que la temporada passada va ser "complicada" i que està centrat en el "dia a dia". També ha revelat que dissabte passat en el moment de veure la segona groga, Sylla es dirigia a ell.

EL PROJECTE

L'any passat va ser una garrotada dura per tothom, jugadors... i principalment l'entitat. Tot i això, cal ser humils i pensar que som un club que està en constant creixement. L'any passat el projecte era per tornar a Primera a curt termini. Tot es manté. Sí que enguany els principals favorits són uns altres. Nosaltres hem de treballar cada dia i veure en quina situació ens trobem a final de temporada per veure si podem lluitar per quelcom bonic. El projecte continua sent el mateix, independentment que hagin canviat algunes figures i és el d'anar creixent i consolidant-se al màxim nivell d'aquí a pocs anys.



TITULARITAT

Em trob bé. L'any passat va ser complicat però amb la feina i el dia a dia tot es veu diferent. Personalment, estic content i feliç a Girona. Els jugadors sempre volen jugar i però això h ha un entrenador que ha de decidir. Em centro en la rutina i miro d'entrenar fort per ajudar des del camp si em toca o bé des de fora, perquè sempre es poden fer coses per ajudar el grup.



L'ESPANYOL

De Tomás i Embarba són grans jugadors però el futbol és un esport d'equip i nosaltres també tenim jugadors que poden marcar diferències. També tenim un gran jugador, sinó el millor de la categoria que ara no pot jugar per lesió. Ells tenen el deure de tornar a Primera per la via ràpida, per la història i la resta. Nosaltres som un equip humil, que vol créixer, treballa i que no renuncia a res.



BAIXES

No és fàcil. Tenim un calendari amb molts partits. Amb prou feines hem descansat des que es va acabar la temporada passada. No és només cansament físic, sinó també mental. Està muntat així. Nosaltres només podem mirar de cuidar-nos encara més i encarar els partits amb els que siguem.



MURIC

Tenim un grupet de feina amb el nou entrenador de porters (Joseba Ituarte) molt sa per mirar d'ajudar-nos entre tots. Muric quan va arribar només parlava anglès i entre tots l'ajudem amb tot. Som conscients que el bé ha de ser grupal.



SYLLA

Quan va acabar el partit vaig veure que alguns jugadors nostres s'acostaven cap a l'àrbitre. Un era en Pau Víctor i vaig començar a cridar-lo de lluny. Tinc la sensació que Mamadou em deia coses a mi, perquè no anés a protestar al mateix moment. L'àrbitre, de cop i volta el busca i no sé què va interpretar i li va treure la segona targeta a ell. N'hem d'aprendre. Hem de saber que el tema arbitral cal deixar-lo de banda perquè no podem controlar-lo. En algunes decisions no ens estan ajudant i estic segur que és totalment involuntari, sense intenció. Sí que aquest començament de curs i el final del passat, hi ha algunes decions que ens han perjudicat però de vegades és així i d'altres s'equivocaran al reves.