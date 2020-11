El Comitè castiga Ramalho amb dos partits i Sylla, amb un

Malgrat les imatges de televisió que evidenciaven que Marc Cardona va posar més pa que formatge en l'acció amb Ramalho i la versió de Sylla i Francisco explicant els fets al final del partit, l'única realitat és que el Comitè de Competició no n'ha indultat cap i ni l'un ni l'altre podran jugar demà a Cornellà. És més, fins i tot s'ha acarnissat amb Ramalho, a qui li han caigut dos partits (Espanyol i Màlaga). Sylla, per la seva banda, ha estat castigat amb un. El club no té previst presentar recurs a Apel·lació. De res han servit, doncs, les al·legacions presentades pel Girona per mirar que rebaixessin la targeta vermella a Ramalho i que traiessin la segona groga a Sylla. També estèrils han estat les paraules del president Delfí Geli al final del partit queixant-se d'algunes decisions arbitrals. Així doncs, Ramalho i Sylla s'afegeixen a les baixes de Valery, Juanpe, Stuani i Bustos per demà.