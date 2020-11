Francisco: «No signo l'empat, però depenent de com, ens donaríem per contents»



Una setmana més Francisco ha hagut de fer equilibris per completar la convocatòria del Girona per un partit. Avui han caigut Juanpe i Aday, que s'afegeixen a una llista de baixes pel duel de demà contra l'Espanyol que completen Valery, Stuani, Bustos, Sylla, Kebé i Ramalho. Vuit absències que han obligat el tècnic a citar Monjonell, Terrats, Pau Víctor, Suleiman Camara, Turmo i Pachón del filial. Tot i aquest panoranma, Francisco ha dit aquest migdia que no signa l'empat i que el Girona sortirà a guanyar a Cornellà.

BAIXES

Ha estat una altra setmana complicada amb pocs jugadors disponibles pel partit. Teníem la il·lusió de recuperar Juanpe per les pròximes setmanes però la lesió fa que no puguem comptar fins a finals d'any. Aday estava fent un esforç terrible per estar amb els companys. No estava al cent per cent i ara la lesió també farà que no pugui ser-hi fins a finals d'any. Es fa difícil però només podem continuar forts i amb confiança els que hi som. Els trobem a faltar. Hem de pensar en els que estan disponibles i competir al màxim contra el millor equip de la categoria



PERSPECTIVES

Amb els lesionats ens n'anirem a principis de l'any que ve. Aquest és el nostre objectiu, que arribem al gener amb les forces i els punts suficients i que quan hi siguem tots puguem competir a molt bon nivell. Serà realment difícil. Ens toca remar i estar forts mentalment independentment dels resultats. És difícil estar al 100% tots els partits. Avui érem 12 del primer equip. No abaixarem els braços ni jo ni els que hi són.



EL DERBI

Demano a l'afició que confiï en nosaltres. Cal competir. l'Espanyol és primer en una bona dinàmica i molt superior a la resta, però que hi confiïn. Ens buidarem i treballarem molt per treure quelcom de positiu d'allà. DAvant les adversitats hem d'estar units i forts per sortir plegats d'aquesta situació.



EL PARTIT

Cal ser conscients de la realitat. Mirarem de fer un partit llarg, sent ambiciosos des del primer minuts. L'Espanyol ens dominarà moltes fases del joc i tindran la pilota. Haurem d'estar junts i treballar per tancar línies de passada. Hem treballat també per fer-los mal. Caldrà moltes ajudes i solidaritat.



EL RIVAL

Qualsevol equip de Primera voldria tenir De Tomás i Embarba. És un equip molt ben treballat amb un entrenador que en treu un rendiment fantàstic. Té jugadors de Primera que competeixen de molt bona manera a Segona. Aquest aés la clau perquè siguin on són. Són els favorits, no només per les nostres baixes, sinó perquè ho són sempre.



LA DAVANTERA

Amb el perfil de jugadors que tenim mirarem de treure el millor onze possible. Ens falten centrals també i hem cridat Monjonell. També hem agafat gent de dalt del filial, que entrena amb nosaltres. Hi ha diverses possibilitats i demà decidirem.



EMPAT

No el signo, per descomptat. Intentarem guanyar tots els partits. Passa que també sóc realista i sé les circumstàncies i el rival que tenim. Per tant, treballarem bé per mirar de guanyar i sumar els tres punts. Lògicament, si és un, depenent de com vagi el partit, ens donarem per contents. El vestidor coneix la meva mentalitat.



PUNTS PERDUTS

No és un peatge insalvable. Estem en un moment difícil però tenim 15 punts. Cal ser realistes. No és normal dieu que l'objectiu sigui la permanència però amb la situació de les 6 darreres jornades crec que sí que és veritat que no podem pensar en res més. Estem en un moment difícil. Hem de sortir d'aquesta situació traient el màxim de punts d'aquí a finals d'any.