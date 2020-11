L'àrbitre que va expulsar Stuani contra l'Elx xiularà el derbi

El Girona es retrobarà amb un altre vell conegut demà a Cornellà- El Prat. La Federació ha fet públiques aquesta tarda les designacions per aquesta jornada de Lliga i l'escollit per xiular el partit és López Toca. L'última vegada que el càntabre va dirigir el Girona va ser en el decisiu partit de tornada del play-off d'ascens a Primera, l'agost passat. Aquell dia, López Toca va expulsar molt rigorosament Cristhian Stuani seguint les indicacions que li havien arribat del VAR, des d'on Pérez Pallás, controlava que no s'escapés res. Curiosament, Pérez Pallás i el Girona es van retrobar dissabte passat en el duel contra el Mallorca en què el gallec, des del VAR, va instar l'àrbitre principal a anul·lar un gol de Pablo Moreno, no va avisar-lo que Galarreta hauria d'haver estat expulsat i tampoc va fer res per atenuar la suposada agressió de Ramalho a Cardona.