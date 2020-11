Més lesions al Girona: Juanpe en té per un mes i mig i també cau Aday Benítez

Francisco no deixa de tenir maldecaps per culpa de les lesions. Si per anar demà al camp de l'Espanyol, entre lesionats i sancionats, ja ho tenia complicat per fer la llista, avui s'ha sabut que també cau Aday, amb "una lesió en la unió miotendinosa del semimembranós esquerre". Segons el club "l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments".



Les males notícies no acaben aquí perquè Juanpe, mentre efectuava un entrenament amb el grup, ha patit una lesió en el tendó d'Aquil·les esquerre i estarà de baixa al voltant d'un mes i mig. D'aquesta manera per demà segur que no es podrà disposar dels lesionats Juanpe, Aday, Valery, Stuani i Bustos, ni amb els sancionats Sylla i Ramalho. Kebé, afectat pel coronavirus, segueix sense estar disponible. I Muric no arribat a temps després dels seus compromisos amb la selecció de Kosovo.





Sense cap altra alternativa, Francisco ha convocat fins a. Terrats, Monjonell, Turmo, Pau Víctor, Pachón i Suleiman han completat la llista com porten fent des de fa setmanes.