Espectacular remuntada del Girona al camp de l'Espanyol (1-2)

El futbol és l'únic esport en què un equip carregat d'absències pot anar al camp del millor líder dels últims anys, perdre-hi durant 82 minuts i acabar guanyant. Això és el que li ha passat aquesta nit al Girona a Cornellà. Els de Francisco han encaixat un gol de De Tomás a la primera però han exhibit al límit la seva gran capacitat de sacrifici i competitivitat per mantenir-se viu al partit fins als minuts finals. Ha estat allà quan Bárcenas, en una gran jugada personal, ha aconseguit empatar (m.82) i cinc minuts després Samu Sáiz ha capgirat increïblement el marcador gràcies a un penal comès sobre Bueno. Un final de partit del tot imprevisible que ha servit per donar una alegria al Girona després de moltes garrotades. Avui la moneda ha sortit cara.

Consicent de les limitacions provocades per l'allau de baixes, Francisco ha dissenyat un onze ben alternatiu de l'habitual amb Couto i Franquesa als laterals i Pachón en punta d'atac al costat de Samu Sáiz. Un 4-4-2 amb Pablo i Bárcenas als extrems per mirar que Embarba i Vargas no puguessin pujar amb tanta llibertat. Sense cap mania i ben valent ha sortit el Girona i fins i tot hauria pogut avançar-se al marcador si Samu Sáiz no s'hagués adormit en un contracop de quatre contra un en què al final Embarba li ha esguerrat la definició. El Girona era conscient de les limitacions i per això arriscava poc però ha tingut una altra arribada prou clara abans del quart d'hora de joc quan Franquesa no ha pogut centrar bé cap a Pachón al punt de penal.

Mentrestant, l'Espanyol ho ha intentat amb dos llançaments de falta i una rematada de Vargas que Juan Carlos ha desviat bé. El porter ha hagut d'aparèixer al cap de poc (m.25) per aturar com ha pogut una rematada de De Tomás al segon pal que semblava un gol cantat. Quan l'Espanyol s'acostava feia més sensació de perill, però els gironins continuaven resistint i sense renunciar a l'atac. A cinc minuts pel final de la primera part però, els barcelonins han aconseguit trencar la resistència gironina. Embarba ha deixat sol De Tomás dins la petita i el killer blanc-i-blau, en posició correcta, només ha hagut d'empènyer-la a gol.

La contundència de l'Espanyol ha decidit en una primera part més que digna del Girona a qui li ha mancat capacitat de rematada i que ha vist com Couto trencava el fora de joc en l'acció del gol, en una de les poques errades de l'equip. La represa ha començat amb una ocasió claríssima desaprofitada per Pachón, que havia estat invalidada per fora de joc. Els gironins ho ha tornat a intentar amb una jugada individual de Samu Sáiz, que ha rematat fora a la dreta de Diego López (m.54). Malgrat aquestes dues accions, l'Espanyol ha continuat trepitjant àrea i arribant amb perill, com en un cop de cap de Puado a mans de Juan Carlos (m.58).

El Girona ha continuat viu força minuts però sense mossegar ni tenir la capacitat de fer pessigolles. A l'Espanyol, per la seva banda, ja li anava bé un guió de partit on no passés res i tampoc premia l'accelerador per buscar el segon gol. Juan Carlos ha hagut de tornar a intervenir a xut per aturar un bon xut de Puado abans que arribés l'alegria de la nit de la mà de b. El panameny s'ha inventat una jugada invidual des de la banda dreta que ha acabat amb una rematada enganxada a la base del pal de Diego López. Un gol de bandera per empatar el partit (m.82). El resultat era grandiós i més que s'hi ha convertit quan al cap de pocs minuts, Bueno ha sigut objecte d'un clar penal per part de Cabrera. Samu Sáiz ha estat l'encarregat de transformar-lo i capgirar increïblement el marcador. El Girona, a diferència d'altres cops, no ha patit en els minuts finals i s'ha acabat enduent un triomf vital.

ESPANYOL-GIRONA

Espanyol: Diego López, Miguelón, Dídac Vilà (m.55, Pedrosa), Calero, Cabrera, David López, Darder (m.67, Fran Mérida), De Tomás, Melendo (m.80, Wu Lei) i Vargas (m.55, Puado).

Girona: Juan Carlos, Couto, Franquesa, Bernardo, Bueno, Cristóforo (m.75, Terrats), Monchu, Bárcenas, Pachón (m.75, Pau Víctor), Samu Sáiz (m.91, Gumbau) i Pablo Moreno (m.91, Calavera).

Gols: 1-0, m.39, De Tomás; 1-1, m.82, Bárcenas; 1-2 m.88, Samu Sáiz (penal).

Àrbitre: López Toca (Comitè càntabre). VAR: Varón Aceitón (Comitè balear). Ha amonestat David López, Fran Mérida, Embarba, Puado (Espanyol) i Cristóforo, Samu Sáiz (Girona)

Estadi: RCDE Stadium. Sense públic.