El Girona s'encomana a l'orgull en el derbi

Mamadou Sylla havia agafat el relleu de Cristhian Stuani com a responsable de fer gols en el Girona 2020-21. La baixa de l'uruguaià podia fer pensar que, durant la seva absència, la davantera fos un desert com la temporada passada. La realitat, però, és que el vallesà està oferint un rendiment excel·lent en aquest primer tram de lliga superant fins i tot totes les expectatives generades (4 gols). Ara bé, si a l'absència de Stuani s'hi afegeix, com és el cas d'avui, la de Sylla sancionat, caldrà veure quines prestacions ofensives pot oferir un Girona que, a més a més, tampoc tindrà Nahuel Bustos, lesionat. Una baixa, la de Sylla, que s'afegeix a l'habitual llarga llista d'absències que té Francisco: Juanpe, Valery, Ramalho, Aday, Bustos, Stuani, Kebé i Muric. Per acabar-ho d'adobar, avui no es visita el cuer sinó el primer de la classificació, l'Espanyol, i segurament el líder més intractable en molts anys a Segona A. Un derbi, per com arriben d'efectius els blanc-i-vermells, desigual, però en què el Girona tal com va demostrar contra el Mallorca, competirà al màxim per mirar de treure'n quelcom de positiu. Una utopia? Potser sí, però en futbol s'han vist coses més sorprenents.

Els problemes se li han acumulat durant la setmana a Francisco altre cop, que ha hagut de completar la convocatòria amb sis jugadors del filial i no seria d'estranyar que fins i tot algun sortís d'entrada. Tot dependrà de com enfoca el partit. El tècnic és conscient que al Girona li tocarà patir i arreplegar-se al darrere mentre l'Espanyol toca i toca amb totes les seves figures. En aquest sentit, el gran dubte és qui ocuparà la punta d'atac. L'únic davanter del primer equip disponible és el jove Pablo Moreno, que va oferir un bon rendiment contra el Mallorca però que no és un 9 pur. Les altres opcions de Francisco passen per mirar al filial. Adri Turmo i Àlex Pachón sí que són davanters centres i podrien ser una alternativa. Pachón torna avui a una convocatòria després de debutar el curs 2018-19 a la Copa contra el Reial Madrid.

Menys incerteses hi ha a la línia defensiva. Sense el sancionat Jonas Ramalho, Bernardo, que ja va complir el seu càstig contra el Mallorca, tornarà a l'eix i farà parella amb Santi Bueno. Als laterals, Calavera i Luna tenen el lloc assegurat. Pel que fa al mig del camp, Francisco rumia si mantenir-hi Samu Sáiz com contra el Mallorca o bé avançar-lo i tornar Monchu a l'onze. Una de les poques bones notícies d'avui serà el retorn de Bárcenas. El panameny és un dels pocs jugadors ofensius disponibles i Francisco dubta entre donar-li la titularitat o bé guardar-se'l a la banqueta per si necessita un revulsiu a la segona part. Si comença de suplent, suposaria que un dels vailets del filial fos titular. A més, dimarts hi torna a haver lliga, contra el Màlaga, a l'estadi.

Tot plegat un trencaclosques dels bons per visitar un Espanyol intractable i mirar de no prendre mal en l'intent. El vestidor gironí és conscient de la realitat i de la dificultat de l'empresa però el missatge esperonador de Francisco arriba i s'encomana entre els jugadors que avui, altra vegada, trauran l'esperit competitiu que caracteritza aquest Girona 2020-21. Al davant hi haurà un rival temible. Segurament més potent que el Betis de Rubén Castro i Emaná (2010-11) o el Saragossa d'Ayala, Ewerthon i Oliveira (2008-09), alguns dels rivals més forts a qui s'ha enfrontat el Girona des del retorn a l'elit. L'Espanyol està assegurant els punts amb solvència en aquest inici de Lliga conscient dels paranys que té la categoria. Vicente Moreno no podrà comptar avui amb Vadillo i Keidi Bare, lesionats, Campuzano i un altre jugador, confinats. Puado i Pedrosa, que van jugar dimecres amb la selecció sub-21, podrien descansar.