Francisco «Sabíem a què veníem i ha sortit tot perfecte; és una heroïcitat»

Francisco demanava orgull i el Girona el va treure per competir com un animal contra el súper Espanyol i acabar-se enduent els tres punts de Cornellà. Una victòria que va deixar en el tècnic una sensació precisament «d'orgull» al final del partit. L'andalús se'n va tornar a Girona satisfet de veure com els seus homes el segueixen i creuen en el seu missatge. El triomf d'ahir, pel tècnic suposa també una glopada de moral per a una plantilla molt tocada en molts sentits les darreres setmanes.



alegria



«Ha estat una satisfacció enorme, perquè veia que els jugadors hi creien. Hem tingut contracops, la meitat de la possessió i gairebé les mateixes ocasions contra un gran equip. M'he sentit amb una gran sensació d'orgull, el mateix que he demanat a la plantilla, des que hem sortit a la tarda de La Vinya. Amb orgull, ambició hem demostrat a la nostra gent, que per molt minvats que estem, volíem els tres punts».



reforç moral



«La victòria ens va genial. Pel moment i per la dinàmica de resultats dels últims quatre partits. Amb les nou baixes que teníem, ens va superbé. Cal donar l'enhorabona als que han jugat i als que s'han quedat a Girona, per la fe i el compromís que tenen en tot el que hem de fer».



el pla perfecte



«Ha estat un partit igualat i controlat a la primera part. Ens han marcat en una acció defensiva que tenim treballada però en què Couto no ha sortit a temps. A la mitja part hem parlat al vestidor que havíem de continuar de la mateixa manera. Hem cregut en el pla i sumem una victòria que ens va genial. Tenim 18 punts i és un passet més per continuar creixent».

heroïcitat



«Els jugadors sabien a què venien. Tocava lluitar molt i tallar els passadissos interiors perquè no arribessin pilotes netes cap a Embarba i De Tomás. Ha sortit tot perfecte. Qui em coneix sap que tinc una gran mentalitat guanyadora. Veníem amb moltes baixes i és una heroïcitat. El premi és gros però cal tocar de peus a terra perquè queda molt per fer. La categoria és molt igualada i no permet, estranyament, guanyar gaire sovint per més d'un gol».



fe



«Veia que sí, que podíem. No hem fet substitucions fins pràcticament al minut 75 perquè veia l'equip bé i que teníem l'oportunitat de poder empatar. Potser no hem gaudit d'ocasions clares de gol però ells tampoc gaires. Ens enfrontàvem a una defensa que arribava amb uns números espectaculars i que només havia encaixat tres gols fins avui. Era difícil però Yoel (Bárcenas) ha fet un golarro i, a partir d'aquí, l'equip ha demostrat que en volia més. Hem anat a buscar la pilota i no hem perdut gens de temps perquè voliém els tres punts. Hem de continuar treballant així».



el missatge



«Jo mai dic les coses per dir sinó perquè intento convèncer la gent que són així. Passem per moltes dificultats, sí, i fins ahir (dijous) no vam poder treballar tots. Luna no ha pogut entrenar gairebé durant tota la setmana, Gumbau arribava molt cansat, Couto ha jugat el seu primer partit i Pachón debutava. El missatge no el canvio pas mai malgrat haver tingut resultats dolents. Avui, això sí, m'ha agradat molt el partit de l'equip. Quan anem reincorporant jugadors anirem creixent encara més. Aviat tindrem Ibra Kebé, que ja quasi està a punt, i també esperem els altres Juanpe, Valery, Aday... Vull felicitar tots els jugadors per l'esforç i dedicar la victòria a l'afició», va tancar Francisco a la sala de premsa.