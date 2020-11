Pachón, de brillar a Banyoles amb el filial a ser titular al camp de l'Espanyol

Àlex Pachón va ser una de les grans sorpreses de Francisco a l'alineació del Girona. El davanter del filial, que havia debutat amb el primer equip de la mà d'Eusebio el 2019 en el partit de Copa contra el Madrid a Montilivi (1-3), no havia tornat a tenir oportunitats en el futbol professional. De fet, després de destacar amb el Peralada a Segona B aquell any (30 partits), el curs passat no li va ser tan profitós. Cedit a l'Andorra primer i al Prat, en el mercat d'hivern, tot just va disputar 17 partits més a la categoria de bronze, on hi havia debutat el curs 2017/18 tot i que inicialment el Girona l'havia fitxat del Gimnàstic de Manresa aquell estiu per fer-lo jugar al juvenil de Divisió d'Honor.

Pachón és el 31è futbolista que utilitza Francisco aquesta temporada (el número 30 va ser Yan Couto davant del Mallorca. Ahir a Cornellà va complir (a l'inici de la segona part va errar l'empat cantat en una acció anul·lada per fora de joc), i ho va fer després d'haver brillat el cap de setmana passat amb el Girona B, on juga aquesta temporada, en el derbi contra el Banyoles. Pachón va marcar dos gols en el triomf dels de Vizuete per 1-3. És el màxim golejador del grup 5-B de Tercera amb 4 dianes.

Quan va debutar amb el primer equip el 31 de gener de 2019 en aquell duel de Copa contra el Madrid (va jugar 20 minuts després d'entrar per Paik) es va convertir en el primer jugador nascut l'any 2.000 que tenia minuts al primer equip del Girona. Com a record d'aquella nit li quedarà l'assistència a Pedro Porro perquè l'ara futbolista de l'Sporting de Portugal fes el gol dels locals. I la samarreta que li va donar Carvajal, al final del partit. Aquella temporada, que va acabar amb el descens a Segona, va anar convocat en lliga en 5 partits de lliga (Llevant, Betis i Eibar a fora, i Barça i Osca a casa) però no va jugar.

Nascut a Vilafranca del Penedès el 17 de juliol de 2000, i criat a Esparraguera, Pachón va arribar a Girona l'estiu de 2017 després del seu pas pel Gimnàstic de Manresa. Amb contracte fins al 2023, Pachón ja és de plata, tot i que el seu present també és al filial.