El Girona capgira un resultat advers a la Lliga 644 dies després de l'última vegada

La victòria a l'RCDE Stadium és majúscula pels interessos del Girona pel què i també pel com. Davant un munt d'adversitats, l'equip de Francisco va ser capaç de capgirar un resultat desfavorable per acabar sumant els tres punts. Quelcom poc habitual. Els de Montilivi no remuntaven un partit des de feia gairebé dos anys. Cal viatjar 644 dies enrere per recuperar l'última vegada que es revertia un marcador contrari per acabar guanyant tres punts. Va ser el 17 de febrer del 2019, al Santiago Bernabéu i davant el Reial Madrid, que s'avançava gràcies a una diana de Casemiro. Stuani i Portu van signar l'1-2 definitiu. El divendres, a Raúl de Tomás van respondre Yoel Bárcenas i Samu Sáiz als últims compassos per dibuixar un resultat idèntic. Pel mig d'un i altre partit, una altra mena de remuntada. Aquest cop a la Copa del Rei però amb pròrroga inclosa. El Cartagena va posar-se amb avantatge, però el 2-1 el va revertir els de Pep Lluís Martí al temps extra: 2-4.