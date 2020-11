Francisco: "Mirar el play-off no duu en lloc; l'objectiu és guanyar el Màlaga"

El Girona torna a entrar en escena demà a la Lliga amb el partit a Montilivi contra el Màlaga (19:00). Un duel contra un rival "molt ben treballat" i que "exigirà" molt als gironins. Francisco ha subratllat la importància del partit de demà més enllà de qualsevol altre pensament que pugui tenir l'entorn. "No podem pensar en el play-off, perquè no ens porta enlloc. L'objectiu és guanyar i sumar 21 punts", ha dit aquest migdia. El tècnic ha revelat també que Stuani "cada dia està més bé" i ja pràcticament fa tot l'entrenament amb el grup. Demà però, encara no hi serà. Sylla i Kebé, en canvi, sí, i això suposa una "gran alegria" per l'andalús, que veu com va recuperant de mica en mica efectius.

KEBE

Estem contents perquè ja està entrenant amb nosaltres després de molts dies aïllat. Evidentment no està al cent per cent però sí per disputa rminuts. És una alegria immensa.

STUANI

Fa un pas més cada dia quant al seu estat físic i sensacions. Ell és qui es coneix més bé. Pràcticament ja ho fa tot amb l'equip. No sé per quan en té encara però estem molt contents. Dependrà de les seves sensacions per tornar a competir.

MURIC

Està a disposició. Ha fet un entrenament fantàstic. José (Suárez) també. Tenim tres porters que podrien jugar tots. Juan Carlos està rendint al nivell que jo estava acostumat a veure'l sempre. És una satisfacció tenir-ne tres d'aquesta categoria. Li toca a Juan Carlos però els altres l'estan collant i fan que cada dia sigui millor.

EL VESTIDOR

Vam celebrar moltíssim la victòria contra l'Espanyol. La vam analitzar i vam veure que havia arribat gràcies al sacrifici i humilitat. Ara bé, això no ens pot dur a l'eufòria de cap manera. Era important sí, però de seguida vam començar a preparar el partit del Màlaga.

GUANYAR A CORNELLÀ

Vaig rebre moltes felicitacions. La vam gaudir però tot continua igual. No enganyo ningú. M'he llevat igual i preparar el pròxim partit cercant qui són els millors homes per rebre el Màlaga. La victòria ja ha passat. Tenim 18 punts, que és molt important. Qualsevol rival pot fer-te mal. Molta gent veia impossible guanyar l'Espanyol i ho vam fer.

MÀLAGA

Té mpolt bons números a fora de casa, amb victòries importants. Juga amb tres centrals i sap bé què ha de fer. Té verticalitat, un contra un i va bé als espais. És un equip equilibrat. Respecto tots els rivals al màxim, com si fos l'Espanyol. El límit salarial no hi té res a veure. Tenen molta qualitat. A l'estiu, el seu director esportiu va tenir molta feina i va fer-ho molt bé signant bons jugadors.

BÁRCENAS

És fonamental per a la gent ofensiva trobar-se bé. Va arribar després de 4 o 5 mesos sense competir i el vam posar a jugar de seguida. Està tinguent una evolució fantàstica, tant amb nosaltres com amb la selecció. És molt bon jugador, com tots els de la plantilla. Cada dia ens sorprèn més als entrenaments per la seva capacitat i compromís. Tant de bo continuï en ratxa.

PUNTUAR

Amb totes les baixes que hem tingut i tenim, és la realitat. Ara recuperem Kebé i Sylla i fa que siguem més competitius. La conseqüència de no sumar era que es podia generar una situació de preocupació a l'entorn de l'equip que jo entenia que no podia passar. Cal anar sumant punts per, quan hi siguemn tots, disputat la segnoa volta al cent per cent i veure on podem arribar.

PLAY-OFF

No em vull fer pesat. L'objectiu és guanyar el Màlaga i caldrà patir per fer-ho. No podem pensar en el play-off sense jugar contra el Màlaga. Pensar a estar entre els sis primers no ens porta enlloc, no podem fer-ho. Seria equivocar-nos. L'objectiu és sumar 21 punts i, si al final de la jornada hi som, fantàstic. Voldrà dir que fem les coses bé. Cal ser responsables. Ja m'agradaria ser el primer però ara mateix no es contempla.

CALENDARI

Cal aconstumar-nos-hi. PEr això que són tan importants les recuperacions de Sylla, Kebé i aviat Ramalho. Si no, és impossible tants partits. Els nois del filial estan a un nivell fantàstic i ens ajuden molt. Anem pas a pas.

ELS JOVES

Hi ha una connexió fantàstica amb Àxel (Vizuete) i la direcció esportiva, que se'n cuida de tenir-ho tot equilibrat. Alguns estan en dinàmica de primer equip i d'altres no i baixen a jugar amb el filial. Mirem de no fer gaire mal al filial però en surt perjudicat.

PARTITS CONTRA ELS DE DALT

Hem jugat contra equips suposadament més potents amb bons resultats i competint-hi. No podem pensar-hi gaire. L'altre dia, l'Alcorcón va guanyar el Lugo que anava llançat. S'ah de tenir respecte per tothom i oblidar-nos de qui va primer i qui últim.