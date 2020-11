El Màlaga fa tocar de peus a terra el Girona

L'empenta anímica que va provocar la victòria a Cornellà de la setmana passada se n'ha anat en orris de cop aquest vespre amb una dolorosa, i inesperada, derrota contra el Màlaga. Els andalusos han aprofitat l'espessor dels de Francisco per endur-se els tres punts de Montilivi gràcies a un gol de cap d'Escassi a la sortida d'un córner (m.32). Segurament, els gironins -sobretot Bárcenas- han gaudit d'un parell i mig d'ocasions prou clares però no han estat encertats. Més greu ha estat la mitja hora final en què s'ha trobat a faltar l'esperit competitiu d'altres dies i que, també per la bona feina dels andalusos, ha fet que el Girona ni flairés la possibilitat de l'empat.

Malgrat que la llista d'absències encara era llarga, Francisco recuperava per avui Sylla i Kebé. Només el davanter ha entrat de caps en un onze on l'altre gran novetat, a part del retorn de Calavera, ha estat la presència de Terrats al mig del camp fent parella amb Monchu. Un doble pivot d'allò més jove que ha deixat Gumbau i Cristóforo a la banqueta d'entrada. Una internada de Sylla, que va pispar la cartera a Mejías i una rematada fallida de Pablo Moreno, han estat els primers avisos d'un Girona valent. Això sí, la pilota ha estat d'entrada per un Màlaga que ha posat l'ai al cor dels gironins en una transició ràpida per la dreta d'Ismael i Chavarría i que Rahmani no ha pogut finalitzar.

El Girona ha anat perdent prestacions en atac i el Màlaga ha trobat petroli en una acció a pilota aturada. Escassi ha rematat, de cap, al fons de la xarxa un córner servit per Rahmani i ha avançat els andalusos al marcador (m.32). El partit tornava a fer pujada. A punt ha estat el Girona de respondre de la mateixa manera però Dani Barrio ha post una mà espectacular per evitar el gol de Bárcenas (m.34). Res més ha passat en una primera part en què una acció de pissarra ha permès el Màlaga anar-se'n amb avantatge al marcador.

Francisco ha mogut la banqueta a la mitja part i ha fet entrar Couto per Calavera, que estava amonestat. Els gironins estaven obligats a fer un pas endavant per mirar de sumar algun punt. L'opció d'empatar l'han tinguda però, Bárcenas amb posició de xut clara després d'una gran passada de Monchu, ha optat per fer la passada enrere i la defensa ha tallat l'acció (m.52). El Girona ha continuat generant perill i Monchu, incorporat a l'atac, ha tornat a fregar l'empat amb un cop de cap mal dirigit (m.59).

L'empat no arribava i, amb mitja hora per endavant, Francisco ha decidit passar jugar amb dos davanters purs amb l'entrada de Pachón per Pablo Moreno. Tot i això, l'empenta inicial de la represa s'ha anat apagant amb els minuts i també perquè el Màlaga ha anat adormint el partit. Amb encara forces minuts per endavant, el Girona no trobava el camí per crear més perill feia la sensació que llençava la tovallola. Mentrestant, el Màlaga, molt ben col·locat i treballant-se la victòria, ha estat a punt de sentenciar amb un cacau de Luis Muñoz que s'ha estavellat al travesser (m.78).

Ni emoció hi ha hagut als minuts finals, en què el Girona no ha sabut penjar pilotes a l'olla i vist com s'anaven consumint els segons fins a la derrota, la tercera de la temporada a l'estadi. Una decepció que frena de cop la il·lusió i les aspiracions de l'afició que ja es veia escalant posicions a la classificació.

Girona: Juan Carlos, Calavera (m.46, Couto), Franquesa, Bernardo, Bueno, Terrats (m.70, Gumbau), Monchu, Bárcenas, Samu Sáiz, Sylla i Pablo Moreno (m.63, Pachón).

Banqueta: Cristóforo, Muric (p.), Suárez (p.), Luna, Gumbau, Kebé, Monjonell, Pau Víctor i Pachón

Màlaga: Dani Barrio, Ismael Casas, Matos (m.86, Juande), Escassi (m.46, Lombán), Mejías, Luis Muñoz, Benkhemassa (m.56, Ramón), Joaquín Muñoz (m.73, Calero), Chavarría (m.73, Caye Quintana), Rahmani i Cristian.

Banqueta: Soriano (p.), Juande, 9 Orlando Sá, 10 Jairo, Jozabed, 20 Caye Quintana, Calero, 28 Benítez, 33 Cristo i 39 Larrubia.

Gols: 0-1, m.32, Escassi.

Àrbitre: Ortiz Arias (Comitè Madrileny). Ha amonestat Calavera i Bueno (Girona) i Benkhemassa, Joaquín, Chavarría (Màlaga).

VAR: Sagués Oscoz (Comitè basc).

Estadi: Montilivi. Sense públic.