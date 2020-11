Que la remuntada no quedi en anècdota

En una competició sense treva, gairebé no hi ha temps per a res. Ni per lamentar les baixes i les derrotes, ni tampoc per celebrar les victòries. Li hauria vingut bé al Girona un petit parèntesi per assimilar com n'és de valuós l'1-2 de divendres passat a Cornellà. Temps que, de passada, hauria aprofitat per agafar aire i recuperar algun jugador. Li hauria vingut bé per afrontar el que li ve. Són tres partits en només vuit dies. Una bogeria que accentua la seva dificultat si es té en compte quina és la realitat a Montilivi. Francisco Rodríguez continua sense poder comptar, ni de bon tros, amb tots els seus efectius. Però per mirar la visita d'avui del Màlaga a l'estadi (19 hores) des d'una perspectiva més optimista, només cal fer un cop d'ull a la victòria de fa pocs dies al camp de l'Espanyol. En quadre i contra el líder, a banda de competir, es va remuntar un marcador advers per donar un cop sobre la taula.

Se li suma el retorn de Mamadou Sylla, el pitxitxi de l'equip. L'atacant torna a estar disponible després de complir un partit de sanció per l'expulsió que va patir al final del matx contra el Mallorca de fa poc més d'una setmana. Sense gaire efectius en atac, Sylla serà titular. És una de les dues úniques novetats perquè la infermeria continua ben carregada. L'altra, la d'Ibrahima Kébé. El coronavirus l'ha obligat a descansar les últimes setmanes. Ja treballa amb el grup i està disponible, encara que la manca de ritme de competició fa ben difícil que se'l pugui veure de sortida, així que esperarà una oportunitat a la banda. Dels que tornen als que encara no hi són. Juanpe semblava veure la llum al final del túnel quan es tornava a fer mal pocs dies enrere. Va patir una lesió al tendó d'aquil·les esquerre que el tindrà poc més d'un mes fora de combat. Té la negra el canari, que només va participar en l'estrena al Molinón abans d'encadenar problemes físics. No és l'únic central descartat. Jonás Ramalho encara ha de complir un dels dos partits de càstig per la vermella que va veure també amb el Mallorca. Competició va passar per alt les reclamacions que li arribaven des de Montilivi i la sanció pel basc va ser més exagerada del que es pensava. No va jugar davant l'Espanyol i tampoc ho farà aquesta tarda. Francisco repetirà parella a l'eix, amb Bernardo i Santi Bueno tot creuant els dits per no perdre'n algun. Per la seva banda, Stuani va cremant etapes cada dia que passa acostant-se a l'estat de forma ideal per tornar a competir. També estan lesionats Aday Benítez (un problema en la unió miotendinosa del semimembranós esquerre), Nahuel Bustos (tocat el bíceps femoral de la cama dreta) i Valery (va ser intervingut per resoldre un trencament del menisc intern del genoll esquerre).

Vist el panorama, Francisco opta per la calma. Li ha funcionat des que va començar la temporada. Encara no ha pogut comptar amb tota la seva plantilla al complet ni un sol dia, però sempre ha trobat recursos per competir. De nou, tocarà completar la convocatòria amb jugadors del filial. Aquest cop sembla poc probable que algun d'ells surti d'inici. Amb Sylla de nou disponible i presumiblement a l'onze, Pachón perdrà la titularitat que va guanyar-se a l'RCDE Stadium. Allà es va reivindicar el panameny Yoel Bárcenas, fent el seu primer gol de la temporada. Té tots els números de repetir i sortir així d'inici, com un Samu Sáiz que sempre que ha estat en condicions ha acabat jugant d'entrada. Està per veure qui ocuparà els laterals. Aquí Francisco pot triar: Couto o Calavera per la dreta, i Luna i Franquesa a l'esquerra. Tampoc està clar quins seran els migcampistes escollits: Gumbau, Monchu i Cristóforo tenen opcions a l'espera de saber si es jugarà amb doble pivot o amb tres homes, tot depenent del sistema.



El retorn de Jozabed

El rival d'aquesta tarda, el Màlaga, va engegar el curs amb molt bones prestacions però s'ha anat apagant i només ha guanyat un partit dels últims sis que ha disputat. El seu tècnic, Sergio Pellicer, no podrà dirigir l'equip des de la banda perquè està sancionat i ha de complir dos partits de càstig. Tornen a la convocatòria Benkhemassa, Mejías, Caye Quintana i Jozabed Sánchez. Aquest últim deixa enrere una petita lesió a l'adductor i està disponible per enfrontar-se als seus excompanys. A Girona només va disputar 15 partits entre Lliga i Copa. Enguany ja n'ha jugat nou, encara que només dos els ha disputat sortint a l'onze titular.