Francisco «Hem generat prou ocasions per no perdre el partit»

La sensació que va deixar el partit d'ahir a Francisco no va ser del tot dolenta. Evidentment, el tècnic andalús se'n va anar a casa «emprenyat i fotut» pel resultat però també va voler destacar que el Girona havia generat prou ocasions de gol per no perdre. Segurament tenia raó perquè Bárcenas, Monchu i Sylla van tenir als seus peus la possibilitat de marcar però no van estar fins. El tècnic subratllava les oportunitats desaprofitades però alhora reconeixia que tocava fer «autocrítica» per la derrota, la tercera del curs a casa. Sense gaire temps per plànyer-se per la derrota, Francisco va recordar que el calendari no ajuda en la situació de baixes que viu l'equip. «És el que hi ha i ningú els el canviarà. Hem d'equilibrar forces perquè són molts partits amb poc descans», deia.



montilivi



«El nostre objectiu passa per guanyar aquí. L'any passat era al revés. No és cap excusa però sí que és cert que la tendència aquesta temporada és que hi ha més victòries i punts fora de casa que no pas al propi estadi. El dia del Fuenlabrada teníem jugadors que ja no són amb nosaltres i després contra el Mallorca, i avui sí que ens ha costat dur la iniciativa en algun moment. Tot i això, per fases sí que hem jugat bé i hem tingut ocasions de gol».



el partit



«Ens han sorprès amb una línia de quatre al darrere quan n'esperàvem una de tres. Ens ha costat. A la primera part hem tingut una ocasió molt clara de Bárcenas i una altra de Sylla. Hem tingut ocasions per no anar perdent a la mitja part. Després, a la segona part, una altra de Monchu i de Bárcenas. N'hem generat prou com per no perdre. Els últims 20 minuts sí que el Màlaga ha jugat bé amb el marcador a favor, amb interrupcions, faltes, i ho han interpretat bé. Ens n'anem fotuts i cabrejats, perquè era un partit on teníem l'obligació de guanyar. Toca fer molta autocrítica i veure on podem millorar».



contrast



«Intento mantenir l'equilibri. Per molt que guanyéssim a Cornellà, sabíem que no estaríem entre els sis primers aquesta jornada. Veníem de fer un gran esforç contra l'Espanyol i encara tenim 6 o 7 baixes. De vegades no em creieu però anem justos. Ens ha costat en l'àmbit ofensiu, on encara no tenim tota la gent a to. Només podem estar emprenyats i demà aixecar-nos per començar a preparar el partit de l'Alcorcón. Toca continuar i mirar d'anar sumant punts».



el gol



«Estàvem defensant bé aquestes accions de pilota aturada. No he vist el gol repetit encara. Ha estat un duel del qual el rival n'ha sortit guanyador. Haurem de corregir-ho».



el calendari



«És el que hi ha. Ningú ens canviarà el partit de Tenerife a la nit de finals de desembre, ni el de divendres. Avui hem donat descans a gent perquè d'aquí a tres dies hi torna a haver partit. Cal equilibrar les forces perquè són molts partits. A més a més, aquest gruix de partits coincideix amb el nostre moment, en què tenim la plantilla pel que fa a absències de jugadors».

l'estratègia



«Ho treballem molt, de veritat, però fins ara només hem pogut marcar el gol de Bernardo contra el Las Palmas. Això vol dir que ens manquen coses perquè no aconseguim l'objectiu. Farem molta autocrítica del partit i de com va la temporada en aquest sentit. N'hem parlat i ho estudiem, perquè el que plantegem no surt. Ho hem de millorar. El percentatge és baix perquè només hem pogut fer un gol».