Tantes derrotes a casa com en tot el curs passat

El Girona va disputar la temporada passada 46 partits, (42 de Lliga i 4 de promoció) per acabar-se ofegant a la vora. Un dels grans pecats va ser el mal paper fora de casa (només es va guanyar als camps del Racing, Extremadura i Fuenlabrada, més a Almeria en el play-off), compensat en part per un bon paper a Montilivi, tot i que insuficient per aspirar a l'ascens directe. Aquest curs els papers s'han capgirat, definitivament. Si a fora els de Francisco resulten un visitant temible i ja han aconseguit imposar-se a Leganés, Castelló i Espanyol a domicili, després de tan sols 13 jornades de Lliga, a casa només hi obtenen, darrerament, disgustos. De fet, amb la d'ahir, ja hi han encaixat tantes derrotes (Fuenlabrada, Mallorca i Màlaga) com en tota la temporada anterior.

Fins la dramàtica nit del 23 d'agost, quan es va escapar l'ascens contra l'Elx pel gol de Pere Milla en l'afegit de l'afegit (0-1), el Girona no havia perdut cap partit a Montilivi durant el 2020. Ni amb públic (l'últim cop que n'hi va haver es va empatar amb l'Albacete a un), ni sense, quan es va reprendre la competició al juny. En Lliga només dos equips van imposar-se a l'estadi, i ho havien fet encara en la recta final de l'any 2019. L'Elx ja tenia la mida presa als gironins quan els va superar 0-2, i en el darrer partit abans del Nadal passat el Mirandés s'exhibia per 0-3.

En total aquest 2020 el Girona ha jugat 18 partits com a local, dotze la temporada passada (dos eren de promoció) i sis en la present. Aquella estadística immaculada que es va estroncar l'agost passat continua tacant-se. De locals, els de Francisco ja han perdut més cops que no pas guanyat (Oviedo i Cartagena), i en les tres darreres aparicions com a locals, el balanç és desolador: un gol a favor i un punt de nou possibles. La dificultat per marcar s'agreuja a Montilivi, on els rivals, amb ben poc, s'emporten punts de tres en tres. Fuenlabrada, Mallorca i Màlaga només han necessitat un únic gol per aconseguir-ho. Abans d'acabar 2020 el Girona ha de rebre a casa el Mirandés (dimarts que ve) i el Rayo (a banda del Logronyès, en partit pendent sense data encara). I visitarà Alcorcón, Albacete i Tenerife.