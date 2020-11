Per créixer calen passos endavant

Deia Pablo Machín, fa uns anys, quan el Girona lluitava per evitar el descens a Segona B, que «després d'una gran victòria, pot venir una gran cagada». Es tractava d'un missatge, real o no, dirigit al vestidor per tal que no hi entrés cap escletxa d'eufòria per enlloc i que tothom continués tocant de peus a terra. Això, en part i sempre tenint en compte les circumstàncies de baixes actuals, és el que li va passar una mica al Girona dimarts contra el Màlaga. Després de la campanada, amb increïble remuntada inclosa, a Cornellà-El Prat contra l'Espanyol (1-2), els gironins van veure's superats davant el Màlaga a Montilivi (0-1). Una derrota inesperada i segurament, per ocasions, immerescuda, però al capdavall, una derrota. Caure contra el Màlaga va tornar el Girona a la realitat de la mitja taula i d'anar partit a partit omplint el sarró de punts com més aviat millor. De moment n'hi ha 18 i, depenent de com es vegi l'ampolla i de quin sigui l'objectiu, poden ser prou, pocs o massa pocs.

Amb un dia per recuperar-se i un altre per preparar el partit, el Girona torna a entrar en escena aquest vespre al camp de l'Alcorcón. Un estadi i un rival sempre complicats i incòmodes i encara més en l'estat anímic amb què arriben a la cita. Els madrilenys eren cuers fins fa una setmana però arran de l'arribada del nou entrenador, el veterà Anquela a la banqueta, han reaccionat i han sumat dues victòries consecutives per començar a sortir del pou. El Girona es plantarà a Alcorcón amb el retorn de Ramalho com a principal novetat. Una petita bona notícia per a un Francisco que encara col·lecciona un reguitzell de baixes importants: Juanpe, Valery, Aday, Stuani i Bustos.

Que ningú s'esperi un gran espectacle futbolístic avui al Santo Domingo. Com és habitual, i com va recordar ahir Francisco, la tònica del partit d'avui haurien de ser les segones jugades, rebots i futbol directe. Un tipus futbol que, a domicili, al Girona tampoc li ha anat tan malament. Per reeixir a Alcorcón caldrà una gran solidesa defensiva i moltes ajudes per part dels pivots. Segurament Ramalho tornarà a l'eix al costat de Bernardo, en el lloc de Santi Bueno.

Previsiblement també recuperarà la titularitat Seba Cristóforo, que no va jugar contra l'Oviedo, i que ocuparà la posició del jove del filial Ramon Terrats. Caldrà veure quin plantejament tàctic fa servir Francisco perquè també és força probable que Gerard Gumbau entri a l'onze. Si el tècnic es decanta per jugar amb tres homes al mig del camp, això li permetrà poder disposar d'un recanvi ofensiu més a la banqueta, perquè Pablo Moreno o Yoel Bárcenas caurien de l'onze. Samu Sáiz i Mamadou Sylla tenen un lloc assegurat a l'onze.

Pel que fa al rival, Anquela recupera Samu Sosa després de complir sanció però perd pel mateix motiu De la Torre, expulsat a Castelló. A més a més, Anquela té el dubte d'Óscar Arribas, amb problemes físics. Un dels perills del conjunt madrileny serà Marc Gual. L'exdavanter del Girona està en estat de gràcia i ha marcat els tres últims gols del conjunt madrileny.