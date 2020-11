Nova derrota per multiplicar tots els dubtes

Segona derrota en 72 hores del Girona, al qual se li acaben les excuses per explicar aquest inici tan irregular de temporada. Si fa una setmana l'esclat de joia era ben merescut amb l'1-2 al camp de l'Espanyol, el matx de dimarts amb el Màlaga i el d'aquest vespre al camp de l'Alcorcón confirmen que l'equip no només està lluny de la seva esperada millor versió, sinó que ara mateix hi ha motius per a la preocupació. Inofensiu, l'equip funciona a batzegades, genera poc perill i li costa un munt fer gols. Després d'un primer acte en què Marc Gual ha desaprofitat un penal, tot i millorar un xic a la segona meitat un gol d'Arribas al tram final ha sigut decisiu. Una nova ensopegada.

Amb només tres dies de marge i l'obligació de refer-se de l'última ensopegada amb el Màlaga, el Girona s'ha presentat al Santo Domingo amb només tres canvis a l'onze. Han entrat Cristóforo i Gumbau al mig del camp, mentre que Antonio Luna ha assegut Franquesa i s'ha ocupat de defensar la banda esquerra. Retocs que no han evitat que l'equip hagi tornat a jugar a batzegades, com ha fet la majoria de jornades, amb alguna bona jugada però sense tenir continuïtat. No ho permetia el rival ni tampoc el terreny de joc. S'han multiplicat les pilotades al no-res, les segones jugades, els salts i també les interrupcions.

Ben poc ha sovintejat l'àrea de Dani Jiménez el conjunt gironí, que només ha xutat un parell de cops abans del descans i en un d'ells, l'acció estava invalidada per fora de joc. A la segona, el porter ha volat per rebutjar una centrada des de la banda esquerra i Yoel no ha encertat al collir el refús, rematant de cap perquè Dani Jiménez evités el gol a còpia d'agilitat i reflexos. A part, alguna excursió de Sylla per banda i poc més.

Tampoc és que l'Alcorcón hagi tancat el Girona al seu propi camp. Ni de bon tros. Però sí que ha gaudit de la millor oportunitat del primer temps. De nou, els famosos regals dels de Francisco. Aquells que han provocat que fins ara hagin volat uns quants punts. Samu Sáiz ha comès un penal del tot absurd, quan ha tocat la pilota amb el braç dins la seva àrea. El migcampista estava tot sol, sense oposició, però ha triat la pitjor opció i l'àrbitre no ho ha dubtat. Aquest cop, la sort s'ha aliat amb els blanc-i-vermells perquè Marc Gual ha estavellat el seu llançament al travesser.

Com que Cristóforo ha vist una targeta groga Francisco ha decidit moure fitxa al descans i ha assegut l'uruguaià per un Ibra Kébé que no ha pogut acabar el partit. El migcampista, que reapareixia després de deixar enrere el coronavirus, s'ha lesionat al tram final. Llavors ja perdia el Girona, que ha encaixat l'1-0 just quan millor estava. Perquè sí, ha posat una o dues marxes més el conjunt català, que tot i passar un parell d'ensurt a botes de Samu Sosa i José Carlos ha agafat les regnes del joc i ha arribat amb perill, sobretot per bandes i amb passades interiors. En una d'aquestes, Luna ha habilitat per a Gumbau però el de Campllong no ha encertat a l'hora d'executar.

Les arribades s'han multiplicat. No pas clares, però sí amb cada cop més presència a camp contrari. Amb Calavera fent-se un tip de buscar centrades i Sylla no arribant-hi per centímetres. A Juan Antonio Anquela no li agradava gens el que estava veient i ha fet un triple canvi que ha sigut clau per reactivar el seu equip. Ha despertat l'Alcorcón, que ha donat un cop definitiu al 83. Barbero ha fet el que ha volgut i ha enviat un xut que entre Juan Carlos i el travesser han escopit. La defensa no ha sabut rebutjar el perill i Arribas, més llest que ningú, ha acabat introduint la pilota al fons de la porteria.

Gerra d'aigua freda per al Girona, que ja no s'ha refet. Francisco ha fet entrar Àlex Pachón pel lesionat Ibra Kébé, que no ha durat ni una part a la gespa. No hi ha hagut manera. Una altra derrota en un partit per oblidar, sense gairebé ocasions i de nou amb la pólvora ben xopa. L'equip es desinfla i corrobora que és del tot inofensiu en atac.

ALCORCÓN: Dani Jiménez, Laure, David Fernández José Carlos, León, Aguilera (Escobar, min. 50), Gorostidi, Boateng (Juanma, min. 73), Arribas, Sosa (Ernesto, min. 73) i Marc Gual (Barbero, min. 73)

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Antonio Luna, Cristóforo (Ibra Kébé, min. 46; Àlex Pachón, min. 85), Gumbau, Monchu, Bárcenas, Samu Sáiz (Pablo Moreno, min. 75) i Sylla

GOL: 1-0, Arribas (min. 83)

ÀRBITRE: Iñaki Vicando Garrido (comitè basc). Ha amonestar Cristóforo (min. 27), José Carlos (min. 76), Bárcenas (min. 77)

VAR: Alejandro Muñiz Ruiz (comitè gallec)

ESTADI: Santo Domingo, sense públic