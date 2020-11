Francisco fa tres canvis a l'onze per visitar l'Alcorcón

El Girona juga aquesta tarda a l'estadi de l'Alcorcón amb l'objectiu de redreçar el rumb després de perdre el passat dimarts a Montilivi davant del Màlaga. El tècnic, Francisco Rodríguez, ha introduït tres novetats a l'onze titular respecte la darrera jornada, disputada només fa 72 hores. Es tracta dels migcampistes Gerard Gumbau i Sebas Cristóforo, així com també del lateral esquerre Antonio Luna. Perden el seu lloc, per tant, Pablo Moreno, Ramon Terrats i Enric Franquesa.



D'aquesta manera, el Girona es presenta a Alcorcón amb el següent onze inicial: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Antonio Luna, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Yoel Bárcenas, Samu Sáiz y Sylla.



A la banqueta, al costat de Francisco i dels porters suplents Suárez i Muric, hi ha Franquesa, Ramalho, Yan Couto, Pablo Moreno, Ibra Kébé, Ramon Terrats, Pau Víctor i Àlex Pachón.





XI del Girona FC per al partit d'avui a l'estadi Santo Domingo ????#AlcorcónGirona pic.twitter.com/DspzDkhwYx — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) November 27, 2020

De la seva banda, l'Alcorcón jugarà d'inici amb Dani Jiménez, Laure, José Carlos, Aguilera, Gorostidi, Boateng, Marc Gual, David Fernández, José León, Arribas i Samu Sosa.